Angelina Mango, testo e significato di “nina canta”, l’intermezzo contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, nina canta (intermezzo): significato del testo della nona traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.
Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.
angelina mango, “nina canta (intermezzo)”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Angelina gioca con la musica, sperimenta. Tornano le “smattate” in studio e in album arrivano sotto forma di un intermezzo sperimentale, in cui riconoscere quello che quest’anno le ha insegnato.
Testo di Angelina Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.
TESTO DEL BRANO
brava educata
nina
canta
brava educata
sembra che attraversi la strada
permesso mentre entro in casa
mi manca l’aria
questa cosa non ti è chiara
è solo la prima passata
nina sei strana
scusami se non ti aggrada
ma non sono mica sciapa
scelgo la colla
quando poi mi sento attaccata
al pavimento che si spacca
e canta
la la la la la la la la
dai nina canta
la la la la la la la la
nina nina nina canta
la la la la la la la la
dai nina canta
la la la la la la la la
scusami mamma ma la musica non è sacra
è solo che mi ha distratta
prende e poi scappa
ti lascia da sola e ti strappa
ingoia la voce che avanza
amore a distanza
ti vedo dentro alla mia stanza
un’ombra scura disfatta
sono rinata
tanti auguri di buona Pasqua
adesso nina nina canta
la la la la la la la la
dai nina canta
la la la la la la la la
nina nina nina canta
la la la la la la la la
dai nina canta
la la la la la la la la
dai dai nina