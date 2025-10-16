Angelina Mango, testo e significato di “nina canta”, l’intermezzo contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, nina canta (intermezzo): significato del testo della nona traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “nina canta (intermezzo)”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Angelina gioca con la musica, sperimenta. Tornano le “smattate” in studio e in album arrivano sotto forma di un intermezzo sperimentale, in cui riconoscere quello che quest’anno le ha insegnato.

Testo di Angelina Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

brava educata

nina

canta

brava educata

sembra che attraversi la strada

permesso mentre entro in casa

mi manca l’aria

questa cosa non ti è chiara

è solo la prima passata

nina sei strana

scusami se non ti aggrada

ma non sono mica sciapa

scelgo la colla

quando poi mi sento attaccata

al pavimento che si spacca

e canta

la la la la la la la la

dai nina canta

la la la la la la la la

nina nina nina canta

la la la la la la la la

dai nina canta

la la la la la la la la

scusami mamma ma la musica non è sacra

è solo che mi ha distratta

prende e poi scappa

ti lascia da sola e ti strappa

ingoia la voce che avanza

amore a distanza

ti vedo dentro alla mia stanza

un’ombra scura disfatta

sono rinata

tanti auguri di buona Pasqua

adesso nina nina canta

la la la la la la la la

dai nina canta

la la la la la la la la

nina nina nina canta

la la la la la la la la

dai nina canta

la la la la la la la la

dai dai nina