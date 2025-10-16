Angelina Mango, testo e significato di “aiaiai”, quattordicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, aiaiai: significato del testo della quattordicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “aiaiai”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

aiaiai è un incontro magico: la penna di Calcutta si unisce a quella di Angelina, che condivide la produzione con Dardust. Questa collaborazione dà vita a una canzone in cui emerge una verità non sempre facile da raggiungere: quando crollano tutte le impalcature resta solo Nina.

Testo e musica di Angelina Mango, Dario Faini e Calcutta. Produzione di Angelina Mango e Dardust.

TESTO DEL BRANO

aiaiai come sto?

aiaiai ma che ne so

è che più mi date affetto più mi sento di sbagliare qualcosa

e poi perché le mie parole tremano sul filo del discorso

e no

non sono come l’anno scorso

ma che ne sai

io manco mi riconosco

aiaiai che small talk

aiaiai non ci sto

non ci sto dentro

perché se non rimani anche tu

che senso ha stare meglio?

e mi sembra di essere un fantasma al mio concerto

fino a quando mi illumini

e non c’è niente da illuminare

se crollano le impalcature resto solo io

ti prego non mi giudicare

fino a quando mi illumini

e non c’è niente da illuminare

dove finisco io dove inizi tu

tanto al buio non lo puoi vedere

aiaiai come sto

aiaiai non lo so

è che più mi invento scuse più diventano quasi una pistola

e a piedi nudi prendo il treno

e non fa niente se poi cambio accento appena sto in un altro posto

questo no, non è più il nostro

aiaiai che small talk

aiaiai non ci sto

non ci sto dentro

perché se non rimani anche tu che senso ha stare meglio

e mi sembra di essere un fantasma al mio concerto

fino a quando mi illumini

e non c’è niente da illuminare

se crollano le impalcature resto solo io

ti prego non mi giudicare

fino a quando mi illumini

e non c’è niente da illuminare

dove finisco io dove inizi tu

tanto al buio non lo puoi vedere

e potrei non farmi problemi per gli altri

e mettere le mani avanti

e giustificarmi e giustificarti

non vedere che piangi

ma non c’è ragione è soltanto che provo

le cose a volumi giganti, volumi giganti

aiaiai

aiaiai come sto

aiaiai come sto

sto che non ci sto dentro perché

voglio cadere sul più bello

fino a quando mi illumini

e non c’è niente da illuminare

se crollano le impalcature resto solo io

ti prego non mi giudicare

fino a quando mi illumini

e non c’è niente da illuminare

dove finisco io dove inizi tu

tanto al buio non lo puoi vedere