Angelina Mango, testo e significato di “aiaiai”, quattordicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Il nuovo album è stato lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/Ada

Angelina Mango aiaiai
Angelina Mango, aiaiai: significato del testo della quattordicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “aiaiai”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

aiaiai è un incontro magico: la penna di Calcutta si unisce a quella di Angelina, che condivide la produzione con Dardust. Questa collaborazione dà vita a una canzone in cui emerge una verità non sempre facile da raggiungere: quando crollano tutte le impalcature resta solo Nina.

Testo e musica di Angelina Mango, Dario Faini e Calcutta. Produzione di Angelina Mango e Dardust.

TESTO DEL BRANO

aiaiai come sto?
aiaiai ma che ne so
è che più mi date affetto più mi sento di sbagliare qualcosa
e poi perché le mie parole tremano sul filo del discorso
e no
non sono come l’anno scorso
ma che ne sai
io manco mi riconosco

aiaiai che small talk
aiaiai non ci sto
non ci sto dentro
perché se non rimani anche tu
che senso ha stare meglio?
e mi sembra di essere un fantasma al mio concerto
fino a quando mi illumini
e non c’è niente da illuminare
se crollano le impalcature resto solo io
ti prego non mi giudicare
fino a quando mi illumini
e non c’è niente da illuminare
dove finisco io dove inizi tu
tanto al buio non lo puoi vedere

aiaiai come sto
aiaiai non lo so
è che più mi invento scuse più diventano quasi una pistola
e a piedi nudi prendo il treno
e non fa niente se poi cambio accento appena sto in un altro posto
questo no, non è più il nostro

aiaiai che small talk
aiaiai non ci sto
non ci sto dentro
perché se non rimani anche tu che senso ha stare meglio
e mi sembra di essere un fantasma al mio concerto
fino a quando mi illumini
e non c’è niente da illuminare
se crollano le impalcature resto solo io
ti prego non mi giudicare
fino a quando mi illumini
e non c’è niente da illuminare
dove finisco io dove inizi tu
tanto al buio non lo puoi vedere

e potrei non farmi problemi per gli altri
e mettere le mani avanti
e giustificarmi e giustificarti
non vedere che piangi
ma non c’è ragione è soltanto che provo
le cose a volumi giganti, volumi giganti
aiaiai
aiaiai come sto
aiaiai come sto
sto che non ci sto dentro perché
voglio cadere sul più bello
fino a quando mi illumini
e non c’è niente da illuminare
se crollano le impalcature resto solo io
ti prego non mi giudicare
fino a quando mi illumini
e non c’è niente da illuminare
dove finisco io dove inizi tu
tanto al buio non lo puoi vedere

