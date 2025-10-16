Angelina Mango, testo e significato di “igloo”, quindicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, igloo: significato del testo della quindicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “igloo”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

In igloo torna la famiglia, le parole nascono a distanza mentre il fratello, in vacanza in Islanda con Elena, racconta di aver visto l’aurora boreale; ma la canzone necessita – anche in questo caso – di un momento successivo di unione, in presenza, con le sue persone del cuore per raccontare la vita “dentro ad un igloo”.

Testo e musica di Angelina Mango, Elena Mottarelli e Filippo Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

capirai

quando sarai grande capirai

che tutta questa merda ha avuto senso

capirai che bello

preferivo non capirci niente

bella e stupida

ma nel presente

è già mercoledì

un’altra settimana stanca

una di quelle senza rabbia

di quelle che non fa più male

addormentarsi sulle spine

come sul letto di ospedale

ma che dolore quando mordo forte le mie guance

quando resto in disparte da me

oggi vivo dentro ad un igloo

e l’aurora boreale corre senza farsi male

tra me e te

si tra me e te

ci sono anche io

un puntino tra la gente

che pretende di essere protagonista

l’apripista

l’anima della festa

ma dillo a chi non se la sente

chi non sa stare nel presente

chi semplicemente aspetta

e dice

dove vai

abbiamo solo il tempo

l’ingrediente segreto

se me l’avessi detto qualche anno fa

lasciandomi un disegno

l’avrei vissuto meglio

e invece mi mordo le guance

mentre resto in disparte da me

oggi vivo dentro ad un igloo

e l’aurora boreale corre senza farsi male

tra me e te

sì tra me e te

ci sono anche io