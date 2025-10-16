16 Ottobre 2025
16 Ottobre 2025

Angelina Mango, testo e significato di “igloo”, quindicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Il nuovo album è stato lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/Ada

Angelina Mango igloo
Angelina Mango, igloo: significato del testo della quindicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “igloo”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

In igloo torna la famiglia, le parole nascono a distanza mentre il fratello, in vacanza in Islanda con Elena, racconta di aver visto l’aurora boreale; ma la canzone necessita – anche in questo caso – di un momento successivo di unione, in presenza, con le sue persone del cuore per raccontare la vita “dentro ad un igloo”.

Testo e musica di Angelina Mango, Elena Mottarelli e Filippo Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

capirai
quando sarai grande capirai
che tutta questa merda ha avuto senso
capirai che bello
preferivo non capirci niente
bella e stupida
ma nel presente
è già mercoledì
un’altra settimana stanca
una di quelle senza rabbia
di quelle che non fa più male
addormentarsi sulle spine
come sul letto di ospedale
ma che dolore quando mordo forte le mie guance
quando resto in disparte da me
oggi vivo dentro ad un igloo
e l’aurora boreale corre senza farsi male
tra me e te
si tra me e te
ci sono anche io

un puntino tra la gente
che pretende di essere protagonista
l’apripista
l’anima della festa
ma dillo a chi non se la sente
chi non sa stare nel presente
chi semplicemente aspetta
e dice
dove vai
abbiamo solo il tempo
l’ingrediente segreto
se me l’avessi detto qualche anno fa
lasciandomi un disegno
l’avrei vissuto meglio
e invece mi mordo le guance
mentre resto in disparte da me
oggi vivo dentro ad un igloo
e l’aurora boreale corre senza farsi male
tra me e te
sì tra me e te
ci sono anche io

