Angelina Mango, testo e significato di “pacco fragile”, quarto brano contenuto nell’album “caramé”

Il nuovo album è stato lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/Ada

Angelina Mango Pacco Fragile
Angelina Mango, pacco fragile: significato del testo della quarta traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “pacco fragile“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

In pacco fragile è forte il desiderio di sentirsi umana, non necessariamente perfetta; torna la voglia di presentarsi sempre in maniera autentica, senza sovrastrutture.

Testo e musica di Angelina Mango e Antonio Cirigliano. Prodotta da Giovanni Pallotti, Angelina Mango e Antonio Cirigliano.

TESTO DEL BRANO

E non è facile
tu dici che siamo come macchine
ma nel van io sono il pacco fragile
intatta
ti sembro intatta
quindi
fai i castelli su di me
tutto questo io lo posso accogliere
nella stanza il nostro amore è un ospite
quello che ti fa mettere tutto a posto e niente in ordine

le anime sole senza rancore
sono
anime al sole
senza pudore
nude
tu parli d’amore come di storie
crude
mangiale pure
sono più buone
crude
crude
sento che posso fare
quello che voglio
e poi
per ridimensionare
sento l’odore del pane
case da respirare
sempre troppo lontane
cresco e le sento bruciare
le fiamme
le gambe
contratte
panico d’asporto e lo so

che non è facile
tu dici che siamo come macchine
ma nel van sono il pacco fragile
intatta
ti sembro intatta
emozioni chiuse a chiave nelle gabbie
mi sfilo via la pelle per non sentire niente
dico l’ansia adesso mettila da parte
ossessioni invece fai finta di niente
niente
giuro provo a mantenere le distanze
insonorizzo le stanze
poi nessuno mi sente
se gridano i muscoli
strappali
guardali
ignorali bene bene
no no no no no no no

e non è facile
tu dici che siamo come macchine
ma nel van sono il pacco fragile
intatta
ti sembro intatta
e quindi
fai i castelli su di me
tutto questo io lo posso accogliere
nella stanza il nostro amore è un ospite
quello che ti fa mettere tutto a posto e niente in ordine
niente in ordine
niente in ordine

