Angelina Mango, testo e significato di “pacco fragile”, quarto brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, pacco fragile: significato del testo della quarta traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “pacco fragile“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

In pacco fragile è forte il desiderio di sentirsi umana, non necessariamente perfetta; torna la voglia di presentarsi sempre in maniera autentica, senza sovrastrutture.

Testo e musica di Angelina Mango e Antonio Cirigliano. Prodotta da Giovanni Pallotti, Angelina Mango e Antonio Cirigliano.

TESTO DEL BRANO

E non è facile

tu dici che siamo come macchine

ma nel van io sono il pacco fragile

intatta

ti sembro intatta

quindi

fai i castelli su di me

tutto questo io lo posso accogliere

nella stanza il nostro amore è un ospite

quello che ti fa mettere tutto a posto e niente in ordine

le anime sole senza rancore

sono

anime al sole

senza pudore

nude

tu parli d’amore come di storie

crude

mangiale pure

sono più buone

crude

crude

sento che posso fare

quello che voglio

e poi

per ridimensionare

sento l’odore del pane

case da respirare

sempre troppo lontane

cresco e le sento bruciare

le fiamme

le gambe

contratte

panico d’asporto e lo so

che non è facile

tu dici che siamo come macchine

ma nel van sono il pacco fragile

intatta

ti sembro intatta

emozioni chiuse a chiave nelle gabbie

mi sfilo via la pelle per non sentire niente

dico l’ansia adesso mettila da parte

ossessioni invece fai finta di niente

niente

giuro provo a mantenere le distanze

insonorizzo le stanze

poi nessuno mi sente

se gridano i muscoli

strappali

guardali

ignorali bene bene

no no no no no no no

e non è facile

tu dici che siamo come macchine

ma nel van sono il pacco fragile

intatta

ti sembro intatta

e quindi

fai i castelli su di me

tutto questo io lo posso accogliere

nella stanza il nostro amore è un ospite

quello che ti fa mettere tutto a posto e niente in ordine

niente in ordine

niente in ordine