Olly annuncia dall’Ippodromo il secondo sold out e la terza data allo Stadio di Genova. Sul palco a sorpresa anche Angelina Mango

Secondo sold out e terza data in prevendita per i live di Olly allo Stadio di Genova. L’annuncio arriva subito dopo la seconda data all’Ippodromo live di San Siro dove, tra l’altro, i presenti hanno finalmente assistito al ritorno live sul palco di Angelina Mango intervenuta per duettare su Per due come noi.
Il cantautore continua a scrivere la sua storia live: dopo aver mandato sold out in tempi record la prima e la seconda data allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, ha appena annunciato la terza e ultima data. L’appuntamento sarà il 21 giugno 2026.
Nelle scorse ore Olly ci ha tenuto a sottolineare che per tutto il 2026 probabilmente non è previsto nessun tour negli stadi. Genova sarà l’unica città, la sua Genova, in cui si esibirà in uno stadio.
Olly: terza e ultima data allo Stadio Ferraris di Genova
L’annuncio è arrivato subito dopo la fine del secondo concerto all’Ippodromo San Siro sui social ufficiali di Olly, che ha ringraziato i fan e aperto immediatamente le prevendite scrivendo: “GRAZIE: Terza e ultima data a Genova. I biglietti sono disponibili ora.”
Il calendario degli show allo stadio della sua città diventa quindi il seguente:
- 18 giugno 2026 – SOLD OUT
- 20 giugno 2026 – SOLD OUT
- 21 giugno 2026 – NUOVA DATA
Questi nuovi appuntamenti arrivano a ridosso del doppio sold out all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, il 2 e 4 settembre, dove Olly ha radunato oltre 60.000 spettatori. Un risultato che conferma il momento d’oro del cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2025.
A seguire quindi il calendario aggiornato delle date live di Olly per il 2025 e il 2026.
Olly – Tutta vita Tour 2025
- Sabato 4 ottobre – Genova @ Stadium Genova – SOLD OUT
- Domenica 5 ottobre – Genova @ Stadium Genova – SOLD OUT
- Mercoledì 8 ottobre – Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT
- Venerdì 10 ottobre – Milano @ Unipol Forum – SOLD OUT
- Martedì 14 ottobre – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
- Mercoledì 15 ottobre – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
- Venerdì 17 ottobre – Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT
Olly – Tutta vita Tour 2026
- Sabato 7 marzo – Jesolo (VE) @ Palazzo Del Turismo – SOLD OUT
- Domenica 8 marzo – Jesolo (VE) @ Palazzo Del Turismo – SOLD OUT
- Martedì 10 marzo – Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
- Mercoledì 11 marzo – Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
- Venerdì 13 marzo – Pesaro @ Vitrifrigo Arena – SOLD OUT
- Lunedì 16 marzo – Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT
- Mercoledì 18 marzo – Torino @ Inalpi Arena – SOLD OUT
- Venerdì 20 marzo – Milano @ Unipol Forum – SOLD OUT
- Domenica 22 marzo – Torino @ Inalpi Arena – SOLD OUT
- Mercoledì 25 marzo – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
- Giovedì 26 marzo – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
- Sabato 28 marzo – Eboli (SA) @ Palasele – SOLD OUT
- Lunedì 30 marzo – Bari @ Palaflorio – SOLD OUT
Tutta vita (sempre), il nuovo album
Olly si prepara a pubblicare una nuova edizione del suo album, il disco più venduto del primo semestre 2025. Tutta vita (sempre) sarà disponibile dal 26 settembre in versione digitale, CD, CD autografato, 2LP trasparente, 2LP trasparente autografato, 2LP muccato e 2LP muccato autografato.
