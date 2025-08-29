29 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
29 Agosto 2025

Olly annuncia “Tutta vita (Per sempre)”: nuova versione dell’album con inediti e una copertina “Hard”

Olly chiude il cerchio di un biennio di successi con la nuova edizione del suo album da record

News di All Music Italia
Olly Tutta vita (Per sempre)
Condividi su:

Come da noi preannunciato qualche settimana fa, Olly rilancia il suo fortunatissimo album con una nuova versione, Tutta vita (Per sempre), in uscita il 26 settembre per Epic/Sony Music. Un modo per chiudere un ciclo che, tra sorprese virali e vittorie, ha consacrato il cantautore come uno dei protagonisti della scena pop italiana del biennio 2024–2025.

L’annuncio è arrivato sui social nel giorno di uscita del nuovo singolo Questa domenica. In un video insieme all’amico fraterno e produttore Juli, Olly ha raccontato così la terza vita del progetto:

Questo disco potrebbe andare avanti in eterno, sono grato per tutto quello che mi sta accadendo e per le persone che ho a fianco ogni giorno. Siete tuti e tutte dentro.

olly, tutta vita. Un successo che non si è mai fermato

Tutta vita era uscito nell’ottobre 2024, spinto inizialmente dal successo inatteso di Devastante (triplo disco di platino) e poi dalla hit in duetto con Angelina Mango, Per due come noi (doppio platino).

L’album ha poi continuato a macinare numeri:

  • 4 dischi di platino per l’album
  • Platino anche per Scarabocchi, mai lanciata come singolo ma diventata virale su TikTok
  • Due dischi d’oro per due canzoni della tracklist, Quei ricordi là e A squarciagola

Il secondo slancio, con una nuova uscita del disco, era arrivato a marzo 2025, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Balorda nostalgia, poi certificata doppio platino.

Olly Tutta vita Per sempre copertina CD ufficiale

“Tutta vita (Per sempre)” chiude il cerchio

La nuova versione includerà i due singoli recenti Depresso fortunato e Questa domenica, oltre – secondo rumors raccolti da All Music Italia – ad altri inediti. Tra questi, potrebbe esserci anche la versione originale da solista di Per due come noi intitolata Come te nessuno.

Il disco, che è risultato il più venduto in Italia nel primo semestre del 2025, avrà anche due copertine, una per il cd ispirata alla precedente ma con Olly diventato un anziano pescatore, e una per vinile “muccato” destinata a far parlare di sé per il suo spirito provocatorio. In pieno stile Olly, vi sono raffigurate tre mucche impegnate in un’“orgia bovina” pixelata, richiamando il retro ironico del primo Tutta vita, dove due mucche si accoppiavano.

Tutta vita (Per sempre) sarà disponibile dal 26 settembre in versione digitale, CD, CD autografato, 2LP trasparente, 2LP trasparente autografato, 2LP muccato e 2LP muccato autografato.

Olly Tutta vita Per sempre copertina vinile speciale

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Olly pubblica Questa domenica, nuovo singolo 2025 1

A pochi giorni da "La Grande festa" all'Ippodromo Olly pubblica "Questa domenica", una ballad tra pioggia e malinconia
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
I cantanti di Amici 24 e i numeri di vendita dei loro album 3

Amici 24: vendite al minimo storico. La crisi di un format, quello del talent, che necessità di uno scossone
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 4

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 5

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
Irama ed Elodie insieme per la prima volta nel singolo Ex 6

Irama ed Elodie insieme in "Ex", il loro primo duetto tra passione e dolore
Måneskin tour bilanci e futuro Damiano David 7

Måneskin: vero o falso? Tour, bilanci, Damiano David, Victoria e ritorno della band tra verità ed esagerazioni
Tiziano Ferro svuota Instagram e annuncia il ritorno con un nuovo singolo nel 2025 8

Tiziano Ferro sta tornando: nuovo singolo imminente in vista dei 25 anni di carriera nel 2026
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 9

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.