Olly annuncia “Tutta vita (Per sempre)”: nuova versione dell’album con inediti e una copertina “Hard”

Come da noi preannunciato qualche settimana fa, Olly rilancia il suo fortunatissimo album con una nuova versione, Tutta vita (Per sempre), in uscita il 26 settembre per Epic/Sony Music. Un modo per chiudere un ciclo che, tra sorprese virali e vittorie, ha consacrato il cantautore come uno dei protagonisti della scena pop italiana del biennio 2024–2025.

L’annuncio è arrivato sui social nel giorno di uscita del nuovo singolo Questa domenica. In un video insieme all’amico fraterno e produttore Juli, Olly ha raccontato così la terza vita del progetto:

“Questo disco potrebbe andare avanti in eterno, sono grato per tutto quello che mi sta accadendo e per le persone che ho a fianco ogni giorno. Siete tuti e tutte dentro.“

olly, tutta vita. Un successo che non si è mai fermato

Tutta vita era uscito nell’ottobre 2024, spinto inizialmente dal successo inatteso di Devastante (triplo disco di platino) e poi dalla hit in duetto con Angelina Mango, Per due come noi (doppio platino).

L’album ha poi continuato a macinare numeri:

4 dischi di platino per l’album

Platino anche per Scarabocchi , mai lanciata come singolo ma diventata virale su TikTok

, mai lanciata come singolo ma diventata virale su Due dischi d’oro per due canzoni della tracklist, Quei ricordi là e A squarciagola

Il secondo slancio, con una nuova uscita del disco, era arrivato a marzo 2025, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Balorda nostalgia, poi certificata doppio platino.

“Tutta vita (Per sempre)” chiude il cerchio

La nuova versione includerà i due singoli recenti Depresso fortunato e Questa domenica, oltre – secondo rumors raccolti da All Music Italia – ad altri inediti. Tra questi, potrebbe esserci anche la versione originale da solista di Per due come noi intitolata Come te nessuno.

Il disco, che è risultato il più venduto in Italia nel primo semestre del 2025, avrà anche due copertine, una per il cd ispirata alla precedente ma con Olly diventato un anziano pescatore, e una per vinile “muccato” destinata a far parlare di sé per il suo spirito provocatorio. In pieno stile Olly, vi sono raffigurate tre mucche impegnate in un’“orgia bovina” pixelata, richiamando il retro ironico del primo Tutta vita, dove due mucche si accoppiavano.

Tutta vita (Per sempre) sarà disponibile dal 26 settembre in versione digitale, CD, CD autografato, 2LP trasparente, 2LP trasparente autografato, 2LP muccato e 2LP muccato autografato.