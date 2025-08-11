Tra vino, polemiche e primi posti in classifica: Olly è pronto a lanciare la nuova edizione di “Tutta vita”

Il disco di Olly, Tutta vita, è tornato questa settimana al primo posto della classifica FIMI, confermandosi l’album più venduto del 2025. Ma negli ultimi giorni il cantautore vincitore di Sanremo 2025 è al centro di accese polemiche per un video che mostra le condizioni in cui lui e i suoi amici avrebbero lasciato una tavola dopo una cena tra brindisi e canti.

Una scena che divide la rete e alimenta il dibattito sul comportamento degli artisti in pubblico.

la tavola del compleanno di Jvli: il video che divide i social

L’episodio incriminato sarebbe avvenuto l’8 agosto, durante la festa per il compleanno di Juli, produttore di Olly. Nei video – circolati online e rilanciati anche dallo stesso artista – si vede una lunga tavolata imbrattata di vino rosso, bottiglie sbattute con forza sul tavolo, bicchieri rovesciati e cicche di sigarette sparse ovunque. In sottofondo, il gruppo canta battendo le mani sul tavolo, colpi che contribuiscono al caos immortalato nelle immagini.

olly: Le polemiche e l’intervento di Selvaggia lucarelli

Sui social sono fioccati commenti critici inerenti a queste immagini: “La fama ti ha già dato alla testa, scendi dal piedistallo” scrive un utente, mentre altri parlano di mancanza di rispetto e cattivo esempio.

A sorpresa, Selvaggia Lucarelli, spesso molto critica verso gli artisti – da Fedez a Laura Pausini – ha minimizzato l’episodio dichiarando: “Ok, sono maleducati. Suppongo che ripagheranno le tovaglie, e avranno lasciato una lauta mancia. E se non l’hanno fatto, lo faranno. Andiamo avanti porco Giuda, che di cose per indignarci ne abbiamo”.

Un commento che ha attirato critiche nei suoi confronti, accusandola di incoerenza (“fosse stato Fedez lo avrebbe distrutto”) e di dare un messaggio sbagliato, quasi a giustificare certi comportamenti maleducati posso essere risarciti con una lauta mancia.

Al netto delle polemiche, l’immagine della tavola sembra ricordare volutamente la copertina dell’ultimo singolo di Olly, Depresso fortunato. Una scelta creativa che però, in un contesto reale come quello di un ristorante, non ha suscitato lo stesso effetto ironico, ma ha sollevato un dibattito sul senso di responsabilità pubblica degli artisti.

olly, Tutta vita: nuova versione in arrivo

Olly non ha replicato alle critiche e ha preferito celebrare l’ennesima vetta in classifica: per Tutta vita è la settima volta che il disco si colloca alla numero uno tra il 2024 e il 2025. Nelle sue storie, il cantautore ha già anticipato novità discografiche che siamo in grado di anticiparvi in maniera più dettagliata.

A settembre/ottobre uscirà una repack dell’album, tempistica necessaria per rientrare nei tempi FIMI che impongono la pubblicazione entro un anno dall’uscita originale (24 ottobre 2024) per essere considerato lo stesso progetto nelle certificazioni e classifiche.

La nuova edizione conterrà cinque brani inediti rispetto alla tracklist originale. Tra questi, Depresso fortunato, già in rotazione radiofonica, e Come te non c’è nessuno, versione originale scritta da Olly di quella che è poi diventata, con alcune modifiche e insieme ad Angelina Mango, la hit Per due come noi. Il brano è già stato eseguito dal vivo nei club durante il tour.

Insomma, al netto delle polemiche, che sicuramente saranno di insegnamento per il futuro di Olly, il 2025 per Olly resta un anno trionfale: oltre ai risultati in classifica, i live hanno registrato numerosi sold out, consolidando la sua posizione tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. E con la nuova versione di Tutta vita alle porte, il cantautore sembra pronto a chiudere l’anno con un’ulteriore conferma del suo successo.