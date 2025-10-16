Angelina Mango, testo e significato di “mylove”, ottavo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, mylove: significato del testo dell’ottava traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.
Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.
angelina mango, “mylove”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Si parla d’amore anche in mylove, tra le note e le parole nate in una sera a cena, guardando la sua migliore amica, raccontandole il sentimento profondo che le lega.
Testo di Angelina Mango e Filippo Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.
TESTO DEL BRANO
Vorrei comprare quelle scarpe per bambini
quelle a strappi con le luci
che si illuminano ad ogni passo
my love
vorrei lasciartele davanti al tuo portone
mentre corro a casa con la coda tra le gambe
e mi imbarazzo
e non mi merito questo amore
my love
tu sei più forte
tu non lo sai ma sei più forte
my love
guarda quante volte
mi hai messa in borsa e mi hai portata via dagli incubi la notte
tu sei
la mia camera accogliente
coi capelli come tende
che riparano dal sole rossi i tuoi riflessi sulle mie guance
tu sei
un’orchestra di tempeste
quella grandine sul tetto
che ti fa capire
che è ora di andare a letto
e non avere paura
di non riuscire a dormire
mi puoi chiamare quando vuoi
staremo sveglie
sveglie
sveglie
insieme
e non aver paura
di non riuscire a parlare
mi puoi chiamare quando vuoi
staremo zitte
zitte
zitte
insieme
my love
my love
vorrei sapere cosa c’è lì dietro al tuo sorriso
mentre fai la telecronaca dei giorni canticchiando
mentre pensi a cosa prepararmi a pranzo
e speri di non triggerarmi ma allo stesso tempo un po’ vuoi farlo
e camminarti a fianco è un po’ come dividersi a metà il sacchetto della spesa
per non stancarsi troppo
e ti prendi cura delle piante sul terrazzo
e viale Liguria si riempie di luce quando apri le finestre
come le principesse
e tu, tu sei
un pianeta più decente
sei la mia camera accogliente
vorrei gridare forte
ma te lo dico a bassa voce
e non avere paura
di non riuscire a dormire
mi puoi chiamare quando vuoi
staremo sveglie
sveglie
sveglie
insieme
e non aver paura
di non riuscire a parlare
mi puoi chiamare quando vuoi
staremo zitte
zitte
zitte
insieme
e non avere paura
(non avere paura)
di non riuscire a dormire
e non avere paura
di non riuscire a parlare
e non avere paura
di non riuscire a dormire