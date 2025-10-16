Angelina Mango, testo e significato di “mylove”, ottavo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, mylove: significato del testo dell’ottava traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “mylove”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Si parla d’amore anche in mylove, tra le note e le parole nate in una sera a cena, guardando la sua migliore amica, raccontandole il sentimento profondo che le lega.

Testo di Angelina Mango e Filippo Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

Vorrei comprare quelle scarpe per bambini

quelle a strappi con le luci

che si illuminano ad ogni passo

my love

vorrei lasciartele davanti al tuo portone

mentre corro a casa con la coda tra le gambe

e mi imbarazzo

e non mi merito questo amore

my love

tu sei più forte

tu non lo sai ma sei più forte

my love

guarda quante volte

mi hai messa in borsa e mi hai portata via dagli incubi la notte

tu sei

la mia camera accogliente

coi capelli come tende

che riparano dal sole rossi i tuoi riflessi sulle mie guance

tu sei

un’orchestra di tempeste

quella grandine sul tetto

che ti fa capire

che è ora di andare a letto

e non avere paura

di non riuscire a dormire

mi puoi chiamare quando vuoi

staremo sveglie

sveglie

sveglie

insieme

e non aver paura

di non riuscire a parlare

mi puoi chiamare quando vuoi

staremo zitte

zitte

zitte

insieme

my love

my love

vorrei sapere cosa c’è lì dietro al tuo sorriso

mentre fai la telecronaca dei giorni canticchiando

mentre pensi a cosa prepararmi a pranzo

e speri di non triggerarmi ma allo stesso tempo un po’ vuoi farlo

e camminarti a fianco è un po’ come dividersi a metà il sacchetto della spesa

per non stancarsi troppo

e ti prendi cura delle piante sul terrazzo

e viale Liguria si riempie di luce quando apri le finestre

come le principesse

e tu, tu sei

un pianeta più decente

sei la mia camera accogliente

vorrei gridare forte

ma te lo dico a bassa voce

e non avere paura

di non riuscire a dormire

mi puoi chiamare quando vuoi

staremo sveglie

sveglie

sveglie

insieme

e non aver paura

di non riuscire a parlare

mi puoi chiamare quando vuoi

staremo zitte

zitte

zitte

insieme

e non avere paura

(non avere paura)

di non riuscire a dormire

e non avere paura

di non riuscire a parlare

e non avere paura

di non riuscire a dormire