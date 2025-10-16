Angelina Mango, 7up: significato del testo della seconda traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “7up“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

In questa nostra società che ci vuole sempre perfetti e performanti, Angelina rivendica il diritto più semplice: quello di essere autentica, solo Nina “non sono una star/nemmeno per sbaglio/sono matricola a vita”.

Testo e musica di Angelina Mango. Prodotta da Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

7up in tasca e la vita bassa

giuro che c’è un mini crop top

sotto ‘sta maglietta che non è della mia taglia

occhi addosso

e nessuno che mi guarda

dal fate bene al fatevene una ragione

se occupo meno spazio c’è meno dolore

un pacco sottovuoto

come se mi avessero succhiato via l’amore

non sono una star

nemmeno per sbaglio

sono matricola a vita

con la vita da 100 e lode

non sono trendsetter

mi piace giocare a tressette

le sedie dell’Algida rosse

scappare lontano in un camper

7up in tasca, se è vero che passa

giuro che mi tatuo i vostri nomi

lungo le mie gambe perché

sola non cammino e non respiro

non è l’applauso

non è l’inchino

è il coraggio di mostrarsi deboli

e accettare affetto senza più sentirmi in debito

tanto amore e scrocco son la stessa cosa

e io pensavo di poter pagare tutto

ora me ne sono accorta

non sono una star

nemmeno per sbaglio

sono matricola a vita

con la vita da 100 e lode

non sono trendsetter

mi piace giocare a tressette

le sedie dell’Algida rosse

scappare lontano in un camper

un nome, un programma di gossip

io voglio soltanto che passi

non sono una star

non sono una star

(nemmeno per sbaglio)

sono matricola a vita a vita

non sono una star

(nemmeno per sbaglio)

non sono una