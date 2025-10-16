Angelina Mango, 7up: significato del testo della seconda traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.
Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.
angelina mango, “7up“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
In questa nostra società che ci vuole sempre perfetti e performanti, Angelina rivendica il diritto più semplice: quello di essere autentica, solo Nina “non sono una star/nemmeno per sbaglio/sono matricola a vita”.
Testo e musica di Angelina Mango. Prodotta da Giovanni Pallotti.
TESTO DEL BRANO
7up in tasca e la vita bassa
giuro che c’è un mini crop top
sotto ‘sta maglietta che non è della mia taglia
occhi addosso
e nessuno che mi guarda
dal fate bene al fatevene una ragione
se occupo meno spazio c’è meno dolore
un pacco sottovuoto
come se mi avessero succhiato via l’amore
non sono una star
nemmeno per sbaglio
sono matricola a vita
con la vita da 100 e lode
non sono trendsetter
mi piace giocare a tressette
le sedie dell’Algida rosse
scappare lontano in un camper
7up in tasca, se è vero che passa
giuro che mi tatuo i vostri nomi
lungo le mie gambe perché
sola non cammino e non respiro
non è l’applauso
non è l’inchino
è il coraggio di mostrarsi deboli
e accettare affetto senza più sentirmi in debito
tanto amore e scrocco son la stessa cosa
e io pensavo di poter pagare tutto
ora me ne sono accorta
non sono una star
nemmeno per sbaglio
sono matricola a vita
con la vita da 100 e lode
non sono trendsetter
mi piace giocare a tressette
le sedie dell’Algida rosse
scappare lontano in un camper
un nome, un programma di gossip
io voglio soltanto che passi
non sono una star
non sono una star
(nemmeno per sbaglio)
sono matricola a vita a vita
non sono una star
(nemmeno per sbaglio)
non sono una