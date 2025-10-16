Angelina Mango, testo e significato di “ci siamo persi la fine”, undicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, ci siamo persi la fine: significato del testo dell’unidicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.
Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.
ci siamo persi la fine è il saluto finale a quell’amore perduto, un addio in cui c’è poco da spiegare. Racconta una mancanza, nel modo più semplice e diretto che si potesse trovare.
Testo di Angelina Mango e Antonio Cirigliano. Produzione di Angelina Mango, Antonio Cirigliano e Giovanni Pallotti.
TESTO DEL BRANO
non c’è tempo da perdere
noi da questa giostra non possiamo più scendere
non possiamo più scendere
se mi avvicino al mio corpo
io mi allontano di nuovo da te
che sei aria e nel vento in alto si sta così bene bene
avrei voluto parlarti d’amore, parlarti di me
e delle mie prime volte, farti incazzare di notte
e potevamo viaggiare insieme
vedere il mondo insieme
invece uscivo da scuola con gli occhi bordeaux
e mi sentivo sempre
sempre più sola sempre più real
sempre più young una bambina
con troppe storie da raccontare
dieci anni dopo ti lascio andare, andare
no, no, non me ne volere
non ho più voglia di bere
ora lo voglio sentire tutto il dolore di prima
mi scava le gengive
sto masticando l’amore
taglio la linea sottile
era così sottile che ci siamo persi la fine
ci siamo persi la fine
nelle fiabe ha più fascino il cattivo
dalla parte dei buoni c’è sempre chi arriva prima
c’è chi soffre come un cane
c’è il ragazzino emotivo
c’è la mamma di mia mamma che dà tutto a suo marito per amore
mi hai detto scegli per amore
ma forse a 13 anni non sai che cosa è l’amore
l’amore è un gioco nobile in cui devi saper perdere
ma io non ero mica pronta a perdere
mi hai detto vinci pure come parte lesa
ma tanto le lesioni restano sulla pietra
che tanto le canzoni restano sulla terra
ma poi delle canzoni adesso non me ne frega
se intanto poi mi sento più sola, sempre più real
sempre più young una bambina
sempre più sola, sempre più real
sempre più young una bambina
con troppe storie da raccontare
dieci anni dopo ti lascio andare, andare
no non me ne volere
non ho più voglia di bere
ora lo voglio sentire tutto il dolore di prima
mi scava le gengive
sto masticando l’amore
taglio la linea sottile
era così sottile che ci siamo persi la fine
e potevamo viaggiare insieme, vedere il mondo insieme
e potevamo stare ancora un po’ insieme, un po’ più insieme, invece
sempre più sola sempre più real
sempre più young una bambina
con troppo storie da raccontare
dieci anni dopo ti lascio andare, andare
dieci anni dopo
ti lascio andare, andare