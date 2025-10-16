Angelina Mango, testo e significato di “ci siamo persi la fine”, undicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, ci siamo persi la fine: significato del testo dell’unidicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “ci siamo persi la fine”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

ci siamo persi la fine è il saluto finale a quell’amore perduto, un addio in cui c’è poco da spiegare. Racconta una mancanza, nel modo più semplice e diretto che si potesse trovare.

Testo di Angelina Mango e Antonio Cirigliano. Produzione di Angelina Mango, Antonio Cirigliano e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

non c’è tempo da perdere

noi da questa giostra non possiamo più scendere

non possiamo più scendere

se mi avvicino al mio corpo

io mi allontano di nuovo da te

che sei aria e nel vento in alto si sta così bene bene

avrei voluto parlarti d’amore, parlarti di me

e delle mie prime volte, farti incazzare di notte

e potevamo viaggiare insieme

vedere il mondo insieme

invece uscivo da scuola con gli occhi bordeaux

e mi sentivo sempre

sempre più sola sempre più real

sempre più young una bambina

con troppe storie da raccontare

dieci anni dopo ti lascio andare, andare

no, no, non me ne volere

non ho più voglia di bere

ora lo voglio sentire tutto il dolore di prima

mi scava le gengive

sto masticando l’amore

taglio la linea sottile

era così sottile che ci siamo persi la fine

ci siamo persi la fine

nelle fiabe ha più fascino il cattivo

dalla parte dei buoni c’è sempre chi arriva prima

c’è chi soffre come un cane

c’è il ragazzino emotivo

c’è la mamma di mia mamma che dà tutto a suo marito per amore

mi hai detto scegli per amore

ma forse a 13 anni non sai che cosa è l’amore

l’amore è un gioco nobile in cui devi saper perdere

ma io non ero mica pronta a perdere

mi hai detto vinci pure come parte lesa

ma tanto le lesioni restano sulla pietra

che tanto le canzoni restano sulla terra

ma poi delle canzoni adesso non me ne frega

se intanto poi mi sento più sola, sempre più real

sempre più young una bambina

sempre più sola, sempre più real

sempre più young una bambina

con troppe storie da raccontare

dieci anni dopo ti lascio andare, andare

no non me ne volere

non ho più voglia di bere

ora lo voglio sentire tutto il dolore di prima

mi scava le gengive

sto masticando l’amore

taglio la linea sottile

era così sottile che ci siamo persi la fine

e potevamo viaggiare insieme, vedere il mondo insieme

e potevamo stare ancora un po’ insieme, un po’ più insieme, invece

sempre più sola sempre più real

sempre più young una bambina

con troppo storie da raccontare

dieci anni dopo ti lascio andare, andare

dieci anni dopo

ti lascio andare, andare