16 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
16 Ottobre 2025

Angelina Mango, testo e significato di “ioeio”, quinto brano contenuto nell’album “caramé”

Il nuovo album è stato lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/Ada

Artista del mese di All Music Italia
Angelina Mango ioeio
Condividi su:

Angelina Mango, ioeio: significato del testo della quinta traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “ioeio“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Ad Angelina si unisce la voce di Madame con la produzione di Mr. Monkey: un brano nato da una lunghissima sessione in studio senza pause, un flusso che unisce le due artiste in un dialogo che è quasi monologo in cui si affrontano e si intrecciano due parti del nostro essere per affrontare un demone interiore.

Testo e musica di Angelina MangoAntonio Cirigliano Francesca Caleraro (Madame) e Matteo Novi. Prodotta da Giovanni Pallotti, Angelina MangoAntonio Cirigliano e Mr. Monkey.

TESTO DEL BRANO

io e io
siamo in due qui dentro
io e io
in un corpo soltanto
è da un po’ che vorrei essere
chiunque altro
o meglio esserci, essere, esistere
ora
e non sperare di farlo
invece associo l’esistenza
alla violenza di una nascita
e la mia pelle è un parabrezza
e il mio corpo non è più un corpo
è un ingombro di spazio
un treno che avanza
ad oltranza

mi sei distante
tornami affianco
ti vedo stanca

per oggi è abbastanza

toccami la mano con la mano per sentire

che è bello da impazzire
ma quante vite ci perdiamo
per non impazzire
voglio benedire ogni parte di ogni parte di me

come mai non vedi l’ora di voltarti e uccidermi
voglio solo liberarti per sopravvivermi
non lo sai che il solo modo che hai per esistere è
io e io e io e

a volte sento per caso un dolore me ne accorgo
e piango per la commozione perché sto dentro di me
solo per abitare una pelle
conto i minuti che mancano
mamma mia troppe persone mi piacciono
più di me
come se io a confronto fossi nulla

e ho troppe parole che non riesco a deglutire
sciogli questi nodi perché voglio risentire

che è bello da impazzire
ma quante vite ci perdiamo
per non impazzire
voglio benedire ogni parte di ogni parte di me

come mai non vedi l’ora di voltarti e uccidermi
voglio solo liberarti per sopravvivermi
non lo sai che il solo modo che hai per esistere è io e io e io

e io e io e io e…

io e io
siamo in due qui dentro
io e io
in un corpo soltanto

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Esibizionista testo e significato 1

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione 3

X Factor 2025: il meglio delle Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo
Angelina Mango, copertina dell’album Caramé, il nuovo disco a sorpresa pubblicato nell’ottobre 2025 4

Angelina Mango pubblica senza preavviso il nuovo album, "caramé"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Logo di Best Indie Italia accanto ai loghi di Warner Music e Wikipedia con una foto dei Pinguini Tattici Nucleari – immagine di copertina per l’inchiesta di All Music Italia 6

Best Indie Italia: l’inchiesta sui contratti da 500 euro, i metadati con Warner e le modifiche su Wikipedia. 8 Domande aperte
Tiziano Ferro foto promozionale album Sono un grande 7

Tiziano Ferro annuncia la tracklist del nuovo album, “Sono un grande”. All Music Italia vi svela qualche dettaglio in anteprima
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
TrigNO: significato e testo di Ragazzina 9

TrigNO torna con "Ragazzina" e il racconto di una storia d'amore imperfetta, ma irripetibile
Diego Colombo (Diego Sette) canta “Zota” ai Bootcamp di X Factor 2025 10

X Factor 2025: Diego Colombo presenta l'inedito "Zota", un brano dedicato alla nonna che non c'è più

Cerca su A.M.I.