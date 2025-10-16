Angelina Mango, ioeio: significato del testo della quinta traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.
Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.
angelina mango, “ioeio“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Ad Angelina si unisce la voce di Madame con la produzione di Mr. Monkey: un brano nato da una lunghissima sessione in studio senza pause, un flusso che unisce le due artiste in un dialogo che è quasi monologo in cui si affrontano e si intrecciano due parti del nostro essere per affrontare un demone interiore.
Testo e musica di Angelina Mango, Antonio Cirigliano Francesca Caleraro (Madame) e Matteo Novi. Prodotta da Giovanni Pallotti, Angelina Mango, Antonio Cirigliano e Mr. Monkey.
TESTO DEL BRANO
io e io
siamo in due qui dentro
io e io
in un corpo soltanto
è da un po’ che vorrei essere
chiunque altro
o meglio esserci, essere, esistere
ora
e non sperare di farlo
invece associo l’esistenza
alla violenza di una nascita
e la mia pelle è un parabrezza
e il mio corpo non è più un corpo
è un ingombro di spazio
un treno che avanza
ad oltranza
mi sei distante
tornami affianco
ti vedo stanca
per oggi è abbastanza
toccami la mano con la mano per sentire
che è bello da impazzire
ma quante vite ci perdiamo
per non impazzire
voglio benedire ogni parte di ogni parte di me
come mai non vedi l’ora di voltarti e uccidermi
voglio solo liberarti per sopravvivermi
non lo sai che il solo modo che hai per esistere è
io e io e io e
a volte sento per caso un dolore me ne accorgo
e piango per la commozione perché sto dentro di me
solo per abitare una pelle
conto i minuti che mancano
mamma mia troppe persone mi piacciono
più di me
come se io a confronto fossi nulla
e ho troppe parole che non riesco a deglutire
sciogli questi nodi perché voglio risentire
che è bello da impazzire
ma quante vite ci perdiamo
per non impazzire
voglio benedire ogni parte di ogni parte di me
come mai non vedi l’ora di voltarti e uccidermi
voglio solo liberarti per sopravvivermi
non lo sai che il solo modo che hai per esistere è io e io e io
e io e io e io e…
io e io
siamo in due qui dentro
io e io
in un corpo soltanto