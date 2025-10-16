Angelina Mango, ioeio: significato del testo della quinta traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “ioeio“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Ad Angelina si unisce la voce di Madame con la produzione di Mr. Monkey: un brano nato da una lunghissima sessione in studio senza pause, un flusso che unisce le due artiste in un dialogo che è quasi monologo in cui si affrontano e si intrecciano due parti del nostro essere per affrontare un demone interiore.

Testo e musica di Angelina Mango, Antonio Cirigliano Francesca Caleraro (Madame) e Matteo Novi. Prodotta da Giovanni Pallotti, Angelina Mango, Antonio Cirigliano e Mr. Monkey.

TESTO DEL BRANO

io e io

siamo in due qui dentro

io e io

in un corpo soltanto

è da un po’ che vorrei essere

chiunque altro

o meglio esserci, essere, esistere

ora

e non sperare di farlo

invece associo l’esistenza

alla violenza di una nascita

e la mia pelle è un parabrezza

e il mio corpo non è più un corpo

è un ingombro di spazio

un treno che avanza

ad oltranza

mi sei distante

tornami affianco

ti vedo stanca

per oggi è abbastanza

toccami la mano con la mano per sentire

che è bello da impazzire

ma quante vite ci perdiamo

per non impazzire

voglio benedire ogni parte di ogni parte di me

come mai non vedi l’ora di voltarti e uccidermi

voglio solo liberarti per sopravvivermi

non lo sai che il solo modo che hai per esistere è

io e io e io e

a volte sento per caso un dolore me ne accorgo

e piango per la commozione perché sto dentro di me

solo per abitare una pelle

conto i minuti che mancano

mamma mia troppe persone mi piacciono

più di me

come se io a confronto fossi nulla

e ho troppe parole che non riesco a deglutire

sciogli questi nodi perché voglio risentire

che è bello da impazzire

ma quante vite ci perdiamo

per non impazzire

voglio benedire ogni parte di ogni parte di me

come mai non vedi l’ora di voltarti e uccidermi

voglio solo liberarti per sopravvivermi

non lo sai che il solo modo che hai per esistere è io e io e io

e io e io e io e…

io e io

siamo in due qui dentro

io e io

in un corpo soltanto