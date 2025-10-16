Angelina Mango, testo e significato di “caramé”, l’intro dell’album omonimo

Angelina Mango, caramé: significato del testo dell’intro del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “caramé”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Sono anche le prime parole del disco: l’incipit di una lettera intima che si trasforma in presentazione, che apre questo viaggio di sincerità e costruzione.

Testo e musica di Angelina Mango. Produzione di Angelina Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

Cara me

portami le caramelle

con un po’ di zucchero

fa ridere

ah sapessi che disagio quando sto con te

non siamo a posto se ti pacco e poi tu pacchi me

Sapessi che disastro ho combinato eh eh eh eh eh

Eh

Eh eh eh eh

cara me devi aggiustare tutto

fai presto