16 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
16 Ottobre 2025

Angelina Mango, testo e significato di “caramé”, l’intro dell’album omonimo

Il nuovo album è stato lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/Ada

Artista del mese di All Music Italia
angelina mango caramé testo
Condividi su:

Angelina Mango, caramé: significato del testo dell’intro del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “caramé”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Sono anche le prime parole del disco: l’incipit di una lettera intima che si trasforma in presentazione, che apre questo viaggio di sincerità e costruzione.

Testo e musica di Angelina Mango. Produzione di Angelina MangoGiovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

Cara me
portami le caramelle
con un po’ di zucchero
fa ridere
ah sapessi che disagio quando sto con te
non siamo a posto se ti pacco e poi tu pacchi me

Sapessi che disastro ho combinato eh eh eh eh eh
Eh
Eh eh eh eh
cara me devi aggiustare tutto
fai presto

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Esibizionista testo e significato 1

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione 3

X Factor 2025: il meglio delle Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo
Angelina Mango, copertina dell’album Caramé, il nuovo disco a sorpresa pubblicato nell’ottobre 2025 4

Angelina Mango pubblica senza preavviso il nuovo album, "caramé"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Logo di Best Indie Italia accanto ai loghi di Warner Music e Wikipedia con una foto dei Pinguini Tattici Nucleari – immagine di copertina per l’inchiesta di All Music Italia 6

Best Indie Italia: l’inchiesta sui contratti da 500 euro, i metadati con Warner e le modifiche su Wikipedia. 8 Domande aperte
Tiziano Ferro foto promozionale album Sono un grande 7

Tiziano Ferro annuncia la tracklist del nuovo album, “Sono un grande”. All Music Italia vi svela qualche dettaglio in anteprima
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
TrigNO: significato e testo di Ragazzina 9

TrigNO torna con "Ragazzina" e il racconto di una storia d'amore imperfetta, ma irripetibile
Diego Colombo (Diego Sette) canta “Zota” ai Bootcamp di X Factor 2025 10

X Factor 2025: Diego Colombo presenta l'inedito "Zota", un brano dedicato alla nonna che non c'è più

Cerca su A.M.I.