Angelina Mango, testo e significato di “caramé”, l’intro dell’album omonimo

Angelina Mango, caramé: significato del testo dell’intro del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.
Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.
angelina mango, “caramé”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Sono anche le prime parole del disco: l’incipit di una lettera intima che si trasforma in presentazione, che apre questo viaggio di sincerità e costruzione.
Testo e musica di Angelina Mango. Produzione di Angelina Mango e Giovanni Pallotti.
TESTO DEL BRANO
Cara me
portami le caramelle
con un po’ di zucchero
fa ridere
ah sapessi che disagio quando sto con te
non siamo a posto se ti pacco e poi tu pacchi me
Sapessi che disastro ho combinato eh eh eh eh eh
Eh
Eh eh eh eh
cara me devi aggiustare tutto
fai presto