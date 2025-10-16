16 Ottobre 2025
Angelina Mango, testo e significato di “le scarpe slacciate”, terzo brano contenuto nell’album “caramé”

Il nuovo album è stato lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/Ada

Angelina Mango, le scarpe slacciate: significato del testo della terza traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “le scarpe slacciate“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

La musica diventa catartica: la malinconia di una storia finita è alleviata da una dimensione uptempo, quasi country. Nei cori, come nella vita, a circondare Angelina anche alcune delle persone a lei più care: il fratello Filippo e gli amici.

Testo e musica di Angelina Mango e Filippo Mango. Prodotta da Giovanni Pallotti, Angelina Mango e Filippo Mango.

TESTO DEL BRANO

E niente
ei ei ei ei
ti ho scritto mille canzoni d’amore
come faccio a pensare di dimenticare
adesso le ho chiuse nel congelatore
fottuti ricordi pronti da cantare
i nostri progetti
la panca coi pesi
i tuoi oggetti mi girano attorno come dei pianeti
provo a sistemare il sistema solare
mi invento qualcosa da fare
ma cosa ti aspetti
cosa

ti aspetti che sorrida
che mi svegli la mattina
con la forza dentro che c’avevo prima
prima di vederti scappare
con le scarpe da allacciare
uno zaino aperto
in cui non posso entrare
in cui non posso entrare

è come quando vedi un film
e si blocca il wi-fi
è come quando parti per il mare
e senti già l’odore dell’estate nelle mani
e poi una gomma a terra dice ok parti domani
e giuro che
non ti avrei fatto aspettare in piedi sull’altare
mi sarei impegnata ad essere puntuale
almeno stavolta
ma forse le gomme bucate volevano dirci
che non era il caso di viaggiare assieme
e tu

ti aspetti che sorrida
che mi svegli la mattina
con la forza dentro che c’avevo prima

prima di vederti scappare
con le scarpe da allacciare
uno zaino aperto
in cui non posso entrare
in cui non posso entrare

