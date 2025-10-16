Angelina Mango, testo e significato di “le scarpe slacciate”, terzo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, le scarpe slacciate: significato del testo della terza traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “le scarpe slacciate“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

La musica diventa catartica: la malinconia di una storia finita è alleviata da una dimensione uptempo, quasi country. Nei cori, come nella vita, a circondare Angelina anche alcune delle persone a lei più care: il fratello Filippo e gli amici.

Testo e musica di Angelina Mango e Filippo Mango. Prodotta da Giovanni Pallotti, Angelina Mango e Filippo Mango.

TESTO DEL BRANO

E niente

ei ei ei ei

ti ho scritto mille canzoni d’amore

come faccio a pensare di dimenticare

adesso le ho chiuse nel congelatore

fottuti ricordi pronti da cantare

i nostri progetti

la panca coi pesi

i tuoi oggetti mi girano attorno come dei pianeti

provo a sistemare il sistema solare

mi invento qualcosa da fare

ma cosa ti aspetti

cosa

ti aspetti che sorrida

che mi svegli la mattina

con la forza dentro che c’avevo prima

prima di vederti scappare

con le scarpe da allacciare

uno zaino aperto

in cui non posso entrare

in cui non posso entrare

è come quando vedi un film

e si blocca il wi-fi

è come quando parti per il mare

e senti già l’odore dell’estate nelle mani

e poi una gomma a terra dice ok parti domani

e giuro che

non ti avrei fatto aspettare in piedi sull’altare

mi sarei impegnata ad essere puntuale

almeno stavolta

ma forse le gomme bucate volevano dirci

che non era il caso di viaggiare assieme

e tu

ti aspetti che sorrida

che mi svegli la mattina

con la forza dentro che c’avevo prima

prima di vederti scappare

con le scarpe da allacciare

uno zaino aperto

in cui non posso entrare

in cui non posso entrare