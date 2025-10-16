Angelina Mango, testo e significato di “come un bambino”, settimo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, come un bambino: significato del testo della settima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “come un bambino”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

È una dedica d’amore profonda ai suoi genitori. Nasce nel suo luogo d’infanzia, Lagonegro. È un regalo a un padre che non c’è più e che non ha più potuto dedicare canzoni d’amore a sua madre. E a sua madre, infatti, è rivolta questa ballad, provando a scrivere quello che avrebbe potuto dedicarle lui.

Testo di Angelina Mango. Produzione di Angelina Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

ti ricordi di me?

siamo stati una storia d’amore

ti ricordi di me?

siamo stati i più belli

più belli di tutti quanti

e il tuo viso è una casa in cui si nasce e poi si muore

che si fida della vita e del suo corso delle cose

perché invecchiare è solo un modo

per non sentire più rumore

in che modo mi manchi stasera?

col sorriso stampato in faccia o col silenzio in gola

in che modo mi manchi stasera?

come un bambino che non vuole

non vuole più andare a dormire

non vuole più andare a dormire

senza di te

mi ricordo di te

che venivi da un altro pianeta

più in alto della terra che non mi bastava mai

ero certo che ci fosse qualcosa di più grande dentro di te

e a mio modo ti amo stasera

col sorriso stampato in faccia e col silenzio in gola

a mio modo ti amo stasera

e magari ti manco stasera

come un bambino che non vuole

non vuole più andare a dormire

non voglio

più andare

a dormire

senza di te

senza di te

senza di te