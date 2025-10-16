Angelina Mango, testo e significato di “come un bambino”, settimo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, come un bambino: significato del testo della settima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.
Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.
angelina mango, “come un bambino”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
È una dedica d’amore profonda ai suoi genitori. Nasce nel suo luogo d’infanzia, Lagonegro. È un regalo a un padre che non c’è più e che non ha più potuto dedicare canzoni d’amore a sua madre. E a sua madre, infatti, è rivolta questa ballad, provando a scrivere quello che avrebbe potuto dedicarle lui.
Testo di Angelina Mango. Produzione di Angelina Mango e Giovanni Pallotti.
TESTO DEL BRANO
ti ricordi di me?
siamo stati una storia d’amore
ti ricordi di me?
siamo stati i più belli
più belli di tutti quanti
e il tuo viso è una casa in cui si nasce e poi si muore
che si fida della vita e del suo corso delle cose
perché invecchiare è solo un modo
per non sentire più rumore
in che modo mi manchi stasera?
col sorriso stampato in faccia o col silenzio in gola
in che modo mi manchi stasera?
come un bambino che non vuole
non vuole più andare a dormire
non vuole più andare a dormire
senza di te
mi ricordo di te
che venivi da un altro pianeta
più in alto della terra che non mi bastava mai
ero certo che ci fosse qualcosa di più grande dentro di te
e a mio modo ti amo stasera
col sorriso stampato in faccia e col silenzio in gola
a mio modo ti amo stasera
e magari ti manco stasera
come un bambino che non vuole
non vuole più andare a dormire
non voglio
più andare
a dormire
senza di te
senza di te
senza di te