Angelina Mango, testo e significato di “la vita va presa a morsi”, sesto brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, la vita va presa a morsi: significato del testo della sesta traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “la vita va presa a morsi”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

la vita va presa a morsi nasce su un divano, ed è l’incontro artistico e umano tra due fratelli: Filippo, le braccia come una cintura intorno ad Angelina, quella sensazione di casa, di protezione che tra i due fratelli è così naturale. Quando non c’è niente da spiegare.

Testo di Angelina Mango e Filippo Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

mi manca l’entusiasmo per guardarti in faccia

tu mi conosci come

un raggio di sole

che riscalda

che ti scalda

e non è più dolore

adesso è solo mancanza

tu lo conosci eccome come le tue tasche

dove in questi giorni

vorrei nascondermi un po’

e mi manca nei momenti in cui davamo importanza

solo a una canzone

a fare insieme colazione

e riascoltarla mille volte

e non c’è più nessuno che ci aspetta a casa

adesso è casa il nostro amore

e lo conosco eccome

e lo conosci eccome

e forse per te

potrei trovare il modo di ritornare piccola

piccola

piccola per un po’

passo da te

ordiniamo

vediamo un film

e non pensiamo

a quanti momenti persi

a perdere i sensi

come due pazzi

prendiamoci a calci

e la vita va a pezzi

e la vita va presa a morsi

stasera soltanto

cartoni animati

ormai siamo grandi

abbiamo capito che la vita va a pezzi

e la vita va presa a morsi

fase

solo una fase di passaggio

piove

ma guarda oltre

guarda altrove

guarda dove ti ho portato

un campo da calcio

un giocatore si fa coraggio

manca poco e avremo pure un figlio e un cane

e litigheremo ai pranzi di Natale

quanto sarà bello e quanto farà male

e forse per te

potrei trovare il modo di ritornare piccola

piccola

piccola per un po’

passo da te

ordiniamo

vediamo un film

non pensiamo

a quanti momenti persi

a perdere i sensi

come due pazzi

prendiamoci a calci

e la vita va a pezzi

e la vita va presa a morsi

stasera soltanto

cartoni animati

ormai siamo grandi

abbiamo capito che la vita va a pezzi

e la vita va presa a morsi

va presa a morsi

va presa a morsi