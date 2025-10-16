16 Ottobre 2025
16 Ottobre 2025

Angelina Mango, testo e significato di “la vita va presa a morsi”, sesto brano contenuto nell’album “caramé”

Il nuovo album è stato lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/Ada

Angelina Mango la vita va presa a morsi
Angelina Mango, la vita va presa a morsi: significato del testo della sesta traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “la vita va presa a morsi”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

la vita va presa a morsi nasce su un divano, ed è l’incontro artistico e umano tra due fratelli: Filippo, le braccia come una cintura intorno ad Angelina, quella sensazione di casa, di protezione che tra i due fratelli è così naturale. Quando non c’è niente da spiegare.

Testo di Angelina Mango e Filippo Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

mi manca l’entusiasmo per guardarti in faccia
tu mi conosci come
un raggio di sole
che riscalda
che ti scalda
e non è più dolore
adesso è solo mancanza
tu lo conosci eccome come le tue tasche
dove in questi giorni
vorrei nascondermi un po’
e mi manca nei momenti in cui davamo importanza
solo a una canzone
a fare insieme colazione
e riascoltarla mille volte
e non c’è più nessuno che ci aspetta a casa
adesso è casa il nostro amore
e lo conosco eccome
e lo conosci eccome

e forse per te
potrei trovare il modo di ritornare piccola
piccola
piccola per un po’
passo da te
ordiniamo
vediamo un film
e non pensiamo
a quanti momenti persi
a perdere i sensi
come due pazzi
prendiamoci a calci
e la vita va a pezzi
e la vita va presa a morsi
stasera soltanto
cartoni animati
ormai siamo grandi
abbiamo capito che la vita va a pezzi
e la vita va presa a morsi

fase
solo una fase di passaggio
piove
ma guarda oltre
guarda altrove
guarda dove ti ho portato
un campo da calcio
un giocatore si fa coraggio
manca poco e avremo pure un figlio e un cane
e litigheremo ai pranzi di Natale
quanto sarà bello e quanto farà male

e forse per te
potrei trovare il modo di ritornare piccola
piccola
piccola per un po’
passo da te
ordiniamo
vediamo un film
non pensiamo
a quanti momenti persi
a perdere i sensi
come due pazzi
prendiamoci a calci
e la vita va a pezzi
e la vita va presa a morsi
stasera soltanto
cartoni animati
ormai siamo grandi
abbiamo capito che la vita va a pezzi
e la vita va presa a morsi

va presa a morsi
va presa a morsi

