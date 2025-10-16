Angelina Mango, testo e significato di “bomba a mano”, tredicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, bomba a mano: significato del testo della tredicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.
Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.
angelina mango, “bomba a mano”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
L’emotività si rivela e con lei il desiderio di dare un senso al crollo delle proprie aspettative: qui la fragilità si scontra contro chi non ha il coraggio di capire una necessità.
Testo e musica di Angelina Mango. Produzione di Angelina Mango e Giovanni Pallotti.
TESTO DEL BRANO
riderò te lo prometto
basta poco
uno sguardo
un gesto d’affetto
prima di mollare tutto è il momento più bello
un finale perfetto
con il fiato sospeso
e non lo senti nella pancia come una caduta libera
l’attimo che ero distratta
adesso penso proprio che faccia sul serio
fa sul serio
ma sabato da sola so che non mi annoierò
cercherò che cosa è andato storto tra di noi
sabbia mobile ora dimmi dove annegherò
e sono pronta ad affrontare tutto
ad affrontare tutto
e ripartirei da zero
solo per dirti vacci piano
che mentre mi baci piano poi mi infrango
come un pezzo di cristallo
mi lasci in mezzo al vuoto
mi lanci come una bomba a mano
bomba a mano
t’amerò come non detto
ogni giorno proverò a non rovesciare il tuo caffè sul nostro letto
per non rovinare tutto
come ho fatto con me stessa
sono una battaglia persa
e non pensare che sia facile per me ricominciare
a fare a pugni con l’amore
come i bimbi in quinta elementare
e ripartirei da zero
solo per dirti vacci piano
che mentre mi baci piano poi mi infrango
come un pezzo di cristallo
mi lasci in mezzo al vuoto
mi lanci come una bomba a mano
bomba a mano
sabato da sola so che non mi annoierò
troverò che cosa è andato storto tra di noi
io ti scrivo un’altra lettera che strapperò
forse non ero pronta ad affrontare questo
non adesso
e ripartirei da zero
come un pezzo di cristallo
mi lasci in mezzo al vuoto
mi lanci come una bomba a mano
bomba a mano
bomba a mano