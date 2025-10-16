16 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
16 Ottobre 2025

Angelina Mango, testo e significato di “bomba a mano”, tredicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Il nuovo album è stato lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/Ada

Artista del mese di All Music Italia
Angelina Mango bomba a mano
Condividi su:

Angelina Mango, bomba a mano: significato del testo della tredicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “bomba a mano”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

L’emotività si rivela e con lei il desiderio di dare un senso al crollo delle proprie aspettative: qui la fragilità si scontra contro chi non ha il coraggio di capire una necessità.

Testo e musica di Angelina Mango. Produzione di Angelina Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

riderò te lo prometto
basta poco
uno sguardo
un gesto d’affetto
prima di mollare tutto è il momento più bello
un finale perfetto
con il fiato sospeso
e non lo senti nella pancia come una caduta libera
l’attimo che ero distratta
adesso penso proprio che faccia sul serio
fa sul serio
ma sabato da sola so che non mi annoierò
cercherò che cosa è andato storto tra di noi
sabbia mobile ora dimmi dove annegherò
e sono pronta ad affrontare tutto
ad affrontare tutto

e ripartirei da zero
solo per dirti vacci piano
che mentre mi baci piano poi mi infrango
come un pezzo di cristallo
mi lasci in mezzo al vuoto
mi lanci come una bomba a mano
bomba a mano

t’amerò come non detto
ogni giorno proverò a non rovesciare il tuo caffè sul nostro letto
per non rovinare tutto
come ho fatto con me stessa
sono una battaglia persa
e non pensare che sia facile per me ricominciare
a fare a pugni con l’amore
come i bimbi in quinta elementare

e ripartirei da zero
solo per dirti vacci piano
che mentre mi baci piano poi mi infrango
come un pezzo di cristallo
mi lasci in mezzo al vuoto
mi lanci come una bomba a mano
bomba a mano

sabato da sola so che non mi annoierò
troverò che cosa è andato storto tra di noi
io ti scrivo un’altra lettera che strapperò
forse non ero pronta ad affrontare questo
non adesso

e ripartirei da zero
come un pezzo di cristallo
mi lasci in mezzo al vuoto
mi lanci come una bomba a mano
bomba a mano
bomba a mano

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Esibizionista testo e significato 1

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione 3

X Factor 2025: il meglio delle Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo
Angelina Mango, copertina dell’album Caramé, il nuovo disco a sorpresa pubblicato nell’ottobre 2025 4

Angelina Mango pubblica senza preavviso il nuovo album, "caramé"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Logo di Best Indie Italia accanto ai loghi di Warner Music e Wikipedia con una foto dei Pinguini Tattici Nucleari – immagine di copertina per l’inchiesta di All Music Italia 6

Best Indie Italia: l’inchiesta sui contratti da 500 euro, i metadati con Warner e le modifiche su Wikipedia. 8 Domande aperte
Tiziano Ferro foto promozionale album Sono un grande 7

Tiziano Ferro annuncia la tracklist del nuovo album, “Sono un grande”. All Music Italia vi svela qualche dettaglio in anteprima
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
TrigNO: significato e testo di Ragazzina 9

TrigNO torna con "Ragazzina" e il racconto di una storia d'amore imperfetta, ma irripetibile
Diego Colombo (Diego Sette) canta “Zota” ai Bootcamp di X Factor 2025 10

X Factor 2025: Diego Colombo presenta l'inedito "Zota", un brano dedicato alla nonna che non c'è più

Cerca su A.M.I.