Angelina Mango, testo e significato di “bomba a mano”, tredicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, bomba a mano: significato del testo della tredicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “bomba a mano”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

L’emotività si rivela e con lei il desiderio di dare un senso al crollo delle proprie aspettative: qui la fragilità si scontra contro chi non ha il coraggio di capire una necessità.

Testo e musica di Angelina Mango. Produzione di Angelina Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

riderò te lo prometto

basta poco

uno sguardo

un gesto d’affetto

prima di mollare tutto è il momento più bello

un finale perfetto

con il fiato sospeso

e non lo senti nella pancia come una caduta libera

l’attimo che ero distratta

adesso penso proprio che faccia sul serio

fa sul serio

ma sabato da sola so che non mi annoierò

cercherò che cosa è andato storto tra di noi

sabbia mobile ora dimmi dove annegherò

e sono pronta ad affrontare tutto

ad affrontare tutto

e ripartirei da zero

solo per dirti vacci piano

che mentre mi baci piano poi mi infrango

come un pezzo di cristallo

mi lasci in mezzo al vuoto

mi lanci come una bomba a mano

bomba a mano

t’amerò come non detto

ogni giorno proverò a non rovesciare il tuo caffè sul nostro letto

per non rovinare tutto

come ho fatto con me stessa

sono una battaglia persa

e non pensare che sia facile per me ricominciare

a fare a pugni con l’amore

come i bimbi in quinta elementare

e ripartirei da zero

solo per dirti vacci piano

che mentre mi baci piano poi mi infrango

come un pezzo di cristallo

mi lasci in mezzo al vuoto

mi lanci come una bomba a mano

bomba a mano

sabato da sola so che non mi annoierò

troverò che cosa è andato storto tra di noi

io ti scrivo un’altra lettera che strapperò

forse non ero pronta ad affrontare questo

non adesso

e ripartirei da zero

come un pezzo di cristallo

mi lasci in mezzo al vuoto

mi lanci come una bomba a mano

bomba a mano

bomba a mano