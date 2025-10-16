“caramé” di Angelina Mango si chiude con “cosicosicosicosi” di Henna. Scopriamo la sua storia e il significato del brano

Chi è Henna, la cantautrice che chiude il disco di Angelina Mango, caramé. Scopriamolo insieme al testo e significato del brano cosicosicosicosì.

Una chiusura disco sorprendente per caramé, l’album di Angelina uscito a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/ADA. Non è scritta né cantata da Angelina Mango, ma da Henna (Elena Mottarelli), sua migliore amica: un regalo di compleanno trasformato in canzone e inserito – per volontà di Angelina – in tracklist, come sigillo emotivo del progetto.

Chi è Henna

Henna è il nome d’arte di Elena Mottarelli, cantautrice valtellinese classe 1996. Trasferita a Milano, studia al CPM Music Institute (diploma di primo livello in canto pop) e incrocia palchi e studi con artisti come Fabio Treves e Paolo Jannacci. Nel 2020 pubblica Happydemia, brano-sfogo nato nel pieno della pandemia. La sua poetica tiene insieme cantautorato italiano e sonorità contemporanee, con attenzione a metrica e immagini.

Nel suo percorso: i singoli Without Hesitation (colonna sonora spot MSC Crociere), La cosa più bella che c’è e Au revoir con cui vince il Premio del Pubblico “Banca Macerata” – Musicultura 2021.

Dal 2021 a oggi ha pubblicato sette singoli tra cui Camomilla nel 2025. Ha firmato, nell’album Caramé, un contributo autoriale anche su igloo. La collaborazione con Angelina nasce da un’amicizia reale: in cosicosicosicosì la sua voce è abbraccio e promemoria.

cosicosicosicosì – significato

“Non importa perdere una partita, ciò che conta è andare avanti.” È il cuore del brano: resilienza, amicizia e quella tenerezza adulta che nasce quando si accetta di non essere perfetti.

In cosicosicosicosì Henna parla a Nina (e a chi ascolta) con un linguaggio diretto, quasi da lettera: una carezza che diventa mantra per i giorni fragili. La scelta di affidare il finale del disco a una voce esterna racconta l’idea di Caramé: un diario condiviso, dove la verità dell’altra completa la propria.

Il brano è scritto da Henna con Filippo Mango e prodotto da Angelina Mango, Giovanni Pallotti e Filippo Mango.

cosicosicosicosì – testo

come lacci di scarpe

ci giri intorno poi fai un nodo

bussa alla mia porta per ogni volta che avrai bisogno

mentre il tempo scorre noi giochiamo a indovinare le parole

(parole)

una cosa un oggetto una persona un luogo un colore

che cos’è la vita mia se l’amore fa fatica

stringe forte le mie dita

così

così così così così

ma non fare finta

bimba

non fa niente se perdi una partita

la vita è così

così così così così

per ogni sirena nel mare

che vuole la terra

che vuole le gambe

c’è una persona normale

che vuole una coda per nuotare

mentre il mondo cambia è meglio dare più importanza a chi ti guarda

quando ti parla

ora mi ci tuffo nel tuo sguardo

voglio dirti che non vado

lontano

che cos’è la vita niña se l’amore fa fatica

stringi forte le mie dita

così

così così così così

ma non fare finta

bimba

non fa niente se perdi una partita

la vita è così

così così così così

che cos’è la vita niña

una serie di lune storte

di soli dritti

di lune storte

di soli dritti

così così così così

che cos’è la vita niña se l’amore fa fatica

stringe forte le mie dita

così

così così così così

così così così così