“caramé” di Angelina Mango si chiude con “cosicosicosicosi” di Henna. Scopriamo la sua storia e il significato del brano

Chi è Henna, la cantautrice che chiude il disco di Angelina Mango, caramé. Scopriamolo insieme al testo e significato del brano cosicosicosicosì.
Una chiusura disco sorprendente per caramé, l’album di Angelina uscito a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/ADA. Non è scritta né cantata da Angelina Mango, ma da Henna (Elena Mottarelli), sua migliore amica: un regalo di compleanno trasformato in canzone e inserito – per volontà di Angelina – in tracklist, come sigillo emotivo del progetto.
Chi è Henna
Henna è il nome d’arte di Elena Mottarelli, cantautrice valtellinese classe 1996. Trasferita a Milano, studia al CPM Music Institute (diploma di primo livello in canto pop) e incrocia palchi e studi con artisti come Fabio Treves e Paolo Jannacci. Nel 2020 pubblica Happydemia, brano-sfogo nato nel pieno della pandemia. La sua poetica tiene insieme cantautorato italiano e sonorità contemporanee, con attenzione a metrica e immagini.
Nel suo percorso: i singoli Without Hesitation (colonna sonora spot MSC Crociere), La cosa più bella che c’è e Au revoir con cui vince il Premio del Pubblico “Banca Macerata” – Musicultura 2021.
Dal 2021 a oggi ha pubblicato sette singoli tra cui Camomilla nel 2025. Ha firmato, nell’album Caramé, un contributo autoriale anche su igloo. La collaborazione con Angelina nasce da un’amicizia reale: in cosicosicosicosì la sua voce è abbraccio e promemoria.
cosicosicosicosì – significato
“Non importa perdere una partita, ciò che conta è andare avanti.” È il cuore del brano: resilienza, amicizia e quella tenerezza adulta che nasce quando si accetta di non essere perfetti.
In cosicosicosicosì Henna parla a Nina (e a chi ascolta) con un linguaggio diretto, quasi da lettera: una carezza che diventa mantra per i giorni fragili. La scelta di affidare il finale del disco a una voce esterna racconta l’idea di Caramé: un diario condiviso, dove la verità dell’altra completa la propria.
Il brano è scritto da Henna con Filippo Mango e prodotto da Angelina Mango, Giovanni Pallotti e Filippo Mango.
cosicosicosicosì – testo
come lacci di scarpe
ci giri intorno poi fai un nodo
bussa alla mia porta per ogni volta che avrai bisogno
mentre il tempo scorre noi giochiamo a indovinare le parole
(parole)
una cosa un oggetto una persona un luogo un colore
che cos’è la vita mia se l’amore fa fatica
stringe forte le mie dita
così
così così così così
ma non fare finta
bimba
non fa niente se perdi una partita
la vita è così
così così così così
per ogni sirena nel mare
che vuole la terra
che vuole le gambe
c’è una persona normale
che vuole una coda per nuotare
mentre il mondo cambia è meglio dare più importanza a chi ti guarda
quando ti parla
ora mi ci tuffo nel tuo sguardo
voglio dirti che non vado
lontano
che cos’è la vita niña se l’amore fa fatica
stringi forte le mie dita
così
così così così così
ma non fare finta
bimba
non fa niente se perdi una partita
la vita è così
così così così così
che cos’è la vita niña
una serie di lune storte
di soli dritti
di lune storte
di soli dritti
così così così così
che cos’è la vita niña se l’amore fa fatica
stringe forte le mie dita
così
così così così così
così così così così