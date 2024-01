Amici 23: terza ondata di inediti ad Amici di Maria De Filippi

Amici 23 inediti della stagione 2023/2024, arriva la terza ondata.

Procede a vele spiegate la 23esima edizione del Talent show di Maria De Filippi. Un’edizione turbolenta che ha visto l’improvvisa uscita dal programma della coppia formata da Mew e Matthew, uscita inaspettata anche per gli autori, e l’ingresso di due nuova allieve, Kia e Nahaze.

Nel frattempo nelle puntate in onda il 14 e il 21 gennaio 2023 sono stati presentati i nuovi inediti dei cantanti in gara. Si tratta della terza tranche di uscite con Mida, Holden e Petit, esattamente in quest’ordine, a contendersi lo scettro di più ascoltati.

Ad oggi su 20 canzoni inedite lanciate dal talent (e 7 di prossima uscita) un solo brano ha ottenuto la certificazione disco d’oro “Rossofuoco” di Mida. Vicino alla certificazione anche Holden.

Andiamo a riassumere i brani lanciati nel corso di questa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Amici 23 inediti presentati al 21 gennaio

AYLE

EZIO LIBERATORE (non più presente nel programma)

HOLDEN

HOLY FRANCISCO (non più presente nel programma)

LIL JOLIE

MALÌA

MARTINA

Quando ho smesso di amarti

MATTHEW (non più presente nel programma)

MEW (non più presente nel programma)

MIDA

Rossofuoco

Mi odierai

Fight club

PETIT

SAMUSPINA (non più presente nel programma)

SARAH TOSCANO

SPACEHIPPIEZ

STELLA (non più presente nel programma)

