Amici 23: Lil Jolie presenta l’inedito “Attimo”

Lil Jolie, “Attimo“: significato del testo del nuovo brano

Durante la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, dopo aver interpretato “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli, Lil Jolie ha presentato davanti ai rappresentanti delle radio (Ilaria Cappelluti per Radio Italia, Federica Gentile per Radio Zeta, Rosario Pellecchia per Radio 105 e Giulia Salvi per Virgin Radio) l’inedito “Attimo“.

AMICI 23: lil jolie, “attimo”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“In maniera ironica, Attimo parla di quanto i momenti belli, così come quelli non belli, durino poco“, racconta Lil Jolie a proposito del brano.

AMICI 23: lil jolie, “attimo”: testo DEL BRANO

Quando stavo giocando

Con il mio fiato

Mi sono accorta che

Che l’ho sprecato

Appena ho visto te

Senza parole ho balbettato

Ma che buffa sei

Quando ti ho messo in mano il mio disagio

Mi sono accorta che ti ho spaventato

Appena hai visto me

Senza parole hai sussurrato

Ma che pazza è

Tu non lo sai

Mica che gusto sei

Menta piperita

Con un sorso è la mia vita

Tu non lo sai

Mica che gusto sei

Menta piperita

Con un sorso

Perché tutto quel che ho

È in un attimo

È un attimo

Se godo non lo so

È un attimo

È un attimo

Come vorrei farlo

Per ritornare a quando

Ma sono già in ritardo

Perché in fondo quel che ho

È in un attimo

È un attimo

Se ti amo non lo so

È un attimo

È un attimo

Come vorrei farlo

Per ritornare a quando

Ma sono già in ritardo

Perché in fondo quel che ho

È in un attimo

È in un attimo

Se godo

È in un attimo

È in un attimo

Se ti amo

È in un attimo

È in un attimo

Se godo

È in un attimo

È in un attimo