Amici 23, Stella: nell’inedito “Venere” il racconto di un’amore finito

Amici 23: Stella, “Venere”: significato del testo dell’inedito

Durante il daytime di Amici 23, andato in onda oggi – martedì 31 ottobre – su Canale 5, Stella, Sarah (qui il testo di “Touché“), Holy Francisco (qui il testo di “Tananai“), Mida (qui il testo di “Touché“) e Samuspina (qui il testo di “2 STAR“) hanno presentato i loro inediti ai rappresentanti di alcune emittenti radiofoniche nazionali.

Nello specifico, in studio erano presenti Federica Gentile per RTL 102.5 e Radio Zeta, Adriana Petro per Radio Kiss Kiss, Beppe Cuva per Radio Subasio e Marco Montrone per Radio Norba, che ha così commentato l’esibizione di Stella:

“Il tuo è l’inedito che ci è piaciuto di più in assoluto. Davvero complimenti. È tutto compiuto. Il brano ha una struttura molto contemporanea e la scrittura è coerente con la tua età. Inoltre, nell’interpretazione c’è tanto carattere. Questa canzone ha tutti i canoni per poter essere già considerata una hit radiofonica e dalla prossima settimana sarà in onda su Radio Norba”.

STELLA, “VENERE”: TESTO DEL BRANO

Di seguito riportiamo il testo di “Venere“, che parla di un amore finito:

Solo

Pensavo di averti perso per sempre

E invece sbagliavo

Nel bene e nel male

Nulla è per sempre

Io non ci stavo

A darti ragione tutte le volte

Pensavi di essere forte

Sei così fragile

Ti faccio una foto

Perché tu possa vedere quello che vedo

Se non ricordo chi sono

Metto a fuoco da lontano

E sembra facile a dirsi, a dirsi

Vorrei stringerti forte

E non sentire dolore

Non sentire dolore

Non sentire te

Non ho più una scusa da difendere

Sei una scena muta da non ripetere

Se mi dai solo acqua

E provi e spegnere

Quella voglia di arrivare fino a Venere (Venere)

È la mia natura

Non te la prendere

Sotto la stessa luna non puoi competere

Se mi dai solo acqua

E provi e spegnere

Quella voglia di arrivare fino a Venere (Venere)

Quella voglia di arrivare fino a Venere (Venere)

Quella voglia di arrivare fino a Venere (Venere)