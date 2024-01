Amici 23: Petit presenta l’inedito “Tornerai”

Petit, “Tornerai“: significato del testo del nuovo brano

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, dopo aver interpretato “A far l’amore comuncia tu (Liebelei)” di Raffaella Carrà, Petit ha presentato davanti ai rappresentanti delle radio (Federica Gentile per Radio Zeta, Filippo Ferraro per RDS; Emanuela Maisano per R101 e Davide Lentini per Radio Monte Carlo) l’inedito “Tornerai“.

AMICI 23: petit, “tornerai”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il pezzo parla di una storia d’amore finita, in cui lui vorrebbe tornare insieme a lei e aspetta una sua risposta.

AMICI 23: petit, “tornerai”: testo DEL BRANO

Riscriviamo queste pagine

Vorrei avere qualcosa di più di te

Che rimani là sempre distratta

Magari nelle braccia di un’altra

Per finire tutte le parole

Senza avere paura delle nuvole

Che è qualcosa sicuro di più di me

Io ti guardo ogni volta distratto

Lo sai non ho bisogno di un’altra

Anche tu sai hai bisogno di me

Ma comm’è ca nun tuorn maje

E accussi nun sto buon o saj

T’aspett ca staser

Ma dimmi che ritornerai

Sempre senza capirsi mai

Fa bene pure a te

Tu accirem, accirem

m’accirem, m’accirem

Pur stanott

Ca l’aria s’infonn

E aropp me fa mal

Ma chi se ne fott

Te pens per vivr, vivr, vivr

Aspett ca tuorn

Passam nsiem sulu n’or

Cercann ra te na risposta

Ma comme ca nun tuorn mai

E accussi nun sto buon o saj

T’aspetta ca stase

Ma dimmi che ritornerai

Sempre senza capirsi mai

Fa bene pure a te

Poi questo amore tornerà

Amarsi un’altra volta

Fino a farsi male

Ma è meglio così