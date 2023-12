Amici 23, il “Last Christmas” di Petit e Lil Jolie, mentre Holden…

Durante la tredicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, Petit e Lil Jolie hanno presentato una loro personale versione di “Last Christmas” degli Wham!, alla quale avrebbe dovuto prendere parte anche Holden, ma… facciamo un piccolo passo indietro.

La scorsa settimana Rudy Zerbi ha assegnato ai propri allievi un compito, che consisteva nel realizzare una loro versione di una famosa canzone natalizia.

Visto il buon lavoro svolto dai ragazzi, la produzione ha successivamente dato ai tre allievi l’opportunità di far uscire il pezzo sulle piattaforme digitali. Holden ha però deciso di tirarsi indietro, mentre Petit e Lil Jolie hanno ammesso di avere qualche dubbio.

È dunque intervenuto Rudy Zerbi che, in collegamento telefonico, si è detto sorpreso della reazione avuta dai propri allievi: “Io sono molto contento del pezzo e di come lo avete realizzato. Quando mi è stato detto che c’era l’opportunità di andare sulle piattaforme digitali, io ho accolto questa cosa con grande entusiasmo“.

Parole, quelle del prof di canto, interrotte da Holden, visibilmente alterato e infastidito: “Io non riesco ad avere questa conversazione adesso, perché quello che sta succedendo è assurdo. Noi veniamo a sapere adesso che sto pezzo deve uscire. Io non sono solito a far uscire cose su cui non ho lavorato, perché qui il tempo che abbiamo a disposizione per lavorare e le modalità non sono ottimali. Io non mi sento in grado, adesso, di rimanere calmo per la situazione in cui mi trovo e in cui mi hanno messo. Cacciatemi, perché quello che sta succedendo qui è una follia. Io non ci sto. Mi sto sentendo male”.

Detto ciò, Holden è uscito dalla sala e Rudy Zerbi ha concluso il suo discorso con Petit e Lil Jolie, invitandoli a lavorare sul pezzo insieme, anche senza il compagno di squadra: “Mi dispiace se Holden non sta bene, ma questo è un atteggiamento che non approvo. Ho 30 anni di esperienza e credo di saper giudicare se una cosa può o non può uscire. Questa è un’ottima opportunità, perché fa vedere una parte di voi diversa. L’unica cosa di cui vi dovete preoccupare è di essere brani nel fare quello che dovete fare, ovvero scrivere e cantare. E se Holden non lo vorrà fare, la strofa la farete voi due. Approfittate di questa opportunità“.

PETIT E LIL JOLIE, “LAST CHRISTMAS”: TESTO DEL BRANO

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart (I gave you my heart)

But the very next day you gave it away (you gave it away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Tic tac

Sarà l’ultima volta che forse ritorno

Per portarti questo regalo

Meglio andare da un’altra per cambiare strada

Sì, forse è meglio che non siamo

Anche se mi riscaldi

Se fuori fa freddo solamente

Quando ti guardo

Dai proviamo a rifarlo ancora

Ancora

Dare l’importanza

(dare l’importanza)

A quello che ti piace

Sentirti distratta

Forse è troppo tardi

(forse è troppo tardi)

Per cambiare la strada e sentirti distante

Forse capirò, forse capirai

Non andando da nessuna parte

Ma lo sai non sei come le altre

Riproviamoci ancora

Last Christmas I gave you my heart(I gave you my heart)

But the very next day you gave it away (you gave it away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Sarà l’ultima volta che forse ritorno

Per portarti questo regalo

Meglio andare da un’altra per cambiare strada

Sì, forse è meglio che non siamo

anche se mi riscaldi

Se fuori fa freddo solamente

Quando ti guardo

Dai proviamo a rifarlo ancora

Ancora