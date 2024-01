Amici 23: Malìa presenta l’inedito “Non so se tu”

Malìa, “Non so se tu“: significato del testo del nuovo brano

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, dopo aver interpretato “Per due che come noi” di Brunori Sas, Malìa ha presentato davanti ai rappresentanti delle radio (Federica Gentile per Radio Zeta, Filippo Ferraro per RDS; Emanuela Maisano per R101 e Davide Lentini per Radio Monte Carlo) l’inedito “Non so se tu“.

AMICI 23: MALìA, “NON SO SE TU”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Il brano parla delle incertezze che hai quando stai con una persona da tanto tempo“, racconta Malìa. “Ad un certo punto, però, ti rendi conto che qualcosa non va, ma non hai la forza di lasciarla“.

AMICI 23: MALìA, “NON SO SE TU”: testo DEL BRANO

Sinceramente non so neanche cosa dirti adesso

Ci sentiamo

Io non so se tu

Vesti Shein come le altre

Ma sotto nascondi l’oro

Io non so se tu

Tu sei un ritratto di Van Gogh

O una foto fuori fuoco

Io non so se tu

Tu ti spogli per amore

Per te è solamente un gioco

E intanto tu vai giù

Faccio su e giù con te

Sulle doghe del letto

Ma so che vuoi tu

Una vita normale

Dopo un cane

Poi l’affitto da pagare

Le bollette

L’auto rate

Giurarsi sull’altare

Nel bene e pure nel male

Domani ci potrei stare

Ma adesso lady

Versami del rosso

Le tue amiche crazy

Levali di dosso

A volte rido

Lo faccio di nascosto

Perché la causa dei pianti

Ce l’ho ancora sullo sfondo

Tu sei aria

E respirarti mi rende vivo

Tu elegante e indecifrabile

Sei il mio corsivo

Scrivo di noi due

Per tenerti più vicino

Preferisco stringere il tuo seno in mano

Che questa biro

Ti disegnerò da grande

Un po’ più vecchia

Un po’ più saggia

Appassendo sul divano

Con le rughe e i tatuaggi

Penso a te un’ora al giorno

Le altre 23 mi manchi

Nonostante tutto

Io continuerò ad amarti

Nelle banlieu sorge la nuit

Verrà giù il diluvio

Le tue labbra sul Tamigi

Navigo nel buio

Io non so se tu

Io non so se tu tu tu tu

Io non so se tu

Sei giusta per me

Sei fatta per me

Io non so se tu

Vesti Shein come le altre

Ma sotto nascondi oro

Io non so se tu

Tu sei un ritratto di Van Gogh

O una foto fuori fuoco

Io non so se tu

Tu ti spogli per amore

Per te è solamente un gioco

E intanto tu vai giù

Faccio su e giù con te

Sulle doghe del letto