Amici 23, Samuspina presenta l’inedito “2 Star”

Amici 23: Samuspina, “2 Star”: significato del testo dell’inedito

Durante il daytime di Amici 23, andato in onda oggi – martedì 31 ottobre – su Canale 5, Stella (qui il testo di “Venere“), Sarah (qui il testo di “Touché“), Holy Francisco (qui il testo di “Tananai“), Mida (qui il testo di “Touché“) e Samuspina hanno presentato i loro inediti ai rappresentanti di alcune emittenti radiofoniche nazionali.

Nello specifico, in studio erano presenti Federica Gentile per RTL 102.5 e Radio Zeta, Beppe Cuva per Radio Subasio, Marco Montrone per Radio Norba e Adriana Petro per Radio Kiss Kiss, che ha così commentato l’esibizione di Samuspina:

“Io ti faccio i miei complimenti perché tu sei uno che sta sul pezzo. Ci sei, ci sai stare e hai un sacco di cose da raccontare. Tu sei nella musica, dentro la musica, e questa cosa arriva. Radio Kiss Kiss è da sempre una radio molto vicina ai giovani. Quindi, il tuo brano è in linea con la programmazione della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Avanti tutta e complimenti”.

samuspina, “2 star”: significato DEL BRANO

“Questo brano l’ho scritto mentre tornavo in Italia da New York e racconta la storia di due star, una delle quali è poi diventata la mia fidanzata“, ha spiegato Samuspina. Poi, ha aggiunto: “Ovunque io guardi, vedo sempre due stelle“.

samuspina, “2 star”: testo DEL BRANO

Ti aspetterò fuori

Che non riesco a pensare

Non riesco a parlarti sotto ai riflettori

Ho fatto a guerra con tutti

Tu non mi aiuti

Come i buttafuori

E non so giocare

Tu fai la seria

Ma con me ci giochi

Fino all’amaro e al gin tonic

Ti facevo diversa

Ti cercavi nell’alcool

Provata dell’altro

Ma poi ti sei persa

Io all’ultimo banco

Pensavo davvero

Che fossi perfetta

E a volte non parlo

Ma ora che ti guardo

Non sei più la stessa

Ti ricordavo diversa

Ma tra noi

C’è qualcosa

Che non puoi spiegare ai tuoi

Le sorridi nelle storie

Ma ti annoi

E odio quando poi mi dici

Che non puoi

Ma se vuoi

E dici che non puoi

Ma stai con me tutta la sera

E non lo dire ai tuoi

Che sembrerà una vita intera

E balliamo a un metro da terra

Come fossimo due star

E sembrerà New York

Anche quel vecchio bar