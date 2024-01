Amici 23: Ayle presenta l’inedito “Il Tuo Nome”

Ayle, “Il Tuo Nome“: significato del testo del nuovo brano

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, dopo aver interpretato “Tutti” di Calcutta, Ayle ha presentato davanti ai rappresentanti delle radio (Federica Gentile per Radio Zeta, Filippo Ferraro per RDS; Emanuela Maisano per R101 e Davide Lentini per Radio Monte Carlo) l’inedito “Il Tuo Nome“.

AMICI 23: AYLE, “il tuo nome”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano parla di una storia d’amore finita. Nello specifico, al protagonista della canzone – che si ritrova da solo a fare i conti con i propri errori, conoscendosi meglio – manca poter pronunciare il nome dell’amata, che sta pian piano dimenticando.

AMICI 23: ayle, “il tuo nome”: testo DEL BRANO

Eravamo matti

Adesso non siamo più niente

E non è stato facile

Conoscermi di nuovo

Stare tra me e me

XXX se puoi chiedere sempre

Bevo un bicchiere pieno

Di tutto quello che mi manca

Vuoto dentro

Mi tremava la mano

Quanti errori mi hai fatto passare

Io ti devo scordare

Mi manca il tuo nome

E me ne sto dimenticando

Visto che non lo uso più

Urlare e poi fare l’amore

L’amore

Mi manca il tuo nome

Il tuo nome

Mi manca il tuo nome

E me ne sto dimenticando

Visto che non lo uso più

Urlare e poi fare l’amore

L’amore

Mi manca il tuo nome

Il tuo nome