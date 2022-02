Elisa: la doppia tracklist, le collaborazioni e i temi del nuovo enorme progetto discografico “Ritorno al Futuro / Back to the Future”

Elisa Ritorno al Futuro / Back to the Future il nuovo doppio album per Island Records è uscito oggi, venerdì 18 febbraio.

A distanza di tre anni da Diari Aperti (certificato Doppio Platino), Elisa torna sulla scena discografica con un nuovo album di inediti in doppio CD. 12 tracce in italiano nel primo Ritorno al Futuro e 13 tracce in inglese nel secondo Back to the Future. Un lavoro importante che racchiude le sue diverse anime.

Pochi minuti prima dell’uscita del disco a mezzanotte, a sorpresa Elisa annuncia sui suoi canali social l’aggiunta di altre due canzoni in inglese, On Me e Shout. Back to the Future arriva a contenere quindi 15 tracce in totale.

La firma della cantautrice rimane presente in tutte e 27 le tracce di Ritorno al Futuro / Back to the Future, che si conferma uno degli album più attesi del 2022. Elisa però sceglie anche di condividere questo progetto con il meglio della scena musicale italiana del momento con collaborazioni sia per quanto riguarda la produzione che la scrittura.

LA TRACKLIST COMPLETA

Clicca sui titoli delle singole canzoni per leggere testo e significato.

RITORNO AL FUTURO (CD 1)

BACK TO THE FUTURE (CD 2)

elisa ritorno al futuro / back to the future , le collaborazioni

Da Jovanotti a Mace, da Calcutta a Elodie, e ancora Giorgia, Rkomi, Franco126, DRD, Venerus, Michelangelo, Takagi&Ketra, Don Joe, Roshelle, Andrea Rigonat, Andy, Stevie Aiello, Sixpm, Marz & Zef. Un firmamento di nomi per questo album. Elisa ha affermato:

L’aspetto della collettività e della condivisione era ancora più importante e più centrale rispetto ad altre volte.

Questo disco è un mosaico di suoni, dove il segno di Elisa arriva forte e chiaro e la sua voglia di sperimentare e mettersi in gioco corre libera, fuori dagli schemi.

Torna un​’impronta soul, più che in altri lavori, ed è come se fosse collegato agli inizi della carriera, ma elettronica e pianoforte si succedono e si sovrappongono. Nella produzione invece si mescolano basso, batteria, chitarre e strati di moog, alcuni lisergici e psichedelici, altri più consistenti, ritmici, riffosi.

In Ritorno al Futuro / Back to the Future è presente ovviamente anche O forse sei tu, il pezzo che Elisa ha portato alla settantaduesima edizione di Sanremo. Il brano al suo debutto ha battuto ogni record femminile italiano su Spotify, con oltre un milione di streaming in 24 ore e ha conquistato il Premio Bigazzi per Migliore Composizione insieme al secondo posto sul podio.

I TEMI di ritorno al futuro / back to the future

Questo disco si rivela molto ‘up’ ed “esterno” rispetto ad altri precedenti. Elisa guarda fuori e fotografa ciò che vede intorno, esprime una sua reazione a tutti gli impedimenti e le mancanze degli ultimi mesi.

Il filo conduttore del disco è infatti l’idea di reagire a questi tempi e alla situazione mondiale che si sta vivendo. La necessità di un cambiamento radicale, anche e soprattutto per l’ambiente, si fa sentire in maniera preponderante nel disco.

Elisa già a vent’anni sosteneva l’esigenza di una rivoluzione umana guidata da valori non materiali, a favore di un mondo più lento, più sano, senza la continua iper produzione, che lascia spesso indietro la qualità a favore della quantità.

Il titolo Ritorno al Futuro / Back to the Future significa cercare di non rifare gli stessi errori, cambiare atteggiamento, essere più consapevoli del nostro peso sul mondo e di quello che possiamo fare.

Nel disco c’è così il rispetto per il pianeta, l’amore nelle varie declinazioni, l’amicizia al femminile, la corsa spietata della società capitalista, la voglia di vivere.