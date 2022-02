ELISA VIDEOINTERVISTA: il passato, il presente e il futuro della cantautrice e produttrice si ritrovano in “Ritorno al Futuro / Back to the Future”

Elisa Ritorno al Futuro / Back to the Future è uscito da poche ore per Island Records. Il disco è disponibile in versione digitale e in Doppio CD, Doppio LP, 2CD+2LP, Doppio LP autografato e Doppio LP bianco (il doppio CD e il doppio vinile autografato sono già sold out).

Due dischi, 27 brani inediti, 15 in inglese e 12 in italiano, Ritorno al Futuro / Back to the Future racchiude tante storie, fatte di momenti più spensierati e altri più concreti. Molte sono nate durante delle videochiamate su FaceTime, come il brano sanremese O forse sei tu, e altre venute fuori dai cassetti della memoria.

Presto l’artista tornerà anche live con un importante progetto legato sempre al tema della sostenibilità ambientale, filo rosso portante in questo nuovo progetto discografico. Qui, potete trovare la tracklist, i temi e tutti i testi di Ritorno al Futuro / Back to the Future.

Ecco cosa ha raccontato Elisa, durante una round-table riservata alla stampa:

“Quella stupida voglia di vivere” (di cui l’autrice parla in O forse sei tu, ndr.) sempre va cercata e va messa al centro, però, ora più che mai, va cercato anche il come viviamo, cosa succede se facciamo questo o se facciamo quello. Soprattutto il disco in inglese ha tante canzoni in cui si parla di ambiente e stili di vita più sostenibili.

Un disco che si inserisce perfettamente nel suo tempo, sia per temi sia per sonorità e ricerca. La cantautrice ha continuato:

Ritorno al Futuro / Back to the Future non è tanto un manifesto su di me, non è un aprirmi all’esterno a seguito di una introspezione. È più un disco che racchiude un insieme di fotografie sugli altri e su quello che vedo intorno a me.

C’è una canzone, Non me ne pento, che effettivamente però è un buon manifesto di quello che penso. Magari a questa età, non ti interessano più molto i giudizi, hai fatto pace con tante cose tue. Anche quando non sei fighissima o non ti senti fighissima, alla fine poi ti accetti. Sei più risolto. Rimango comunque una tormentata, l’emozioni a volte le sento in maniera molto violenta da sempre. Per me è un motore che poi mi fa scrivere certe cose.