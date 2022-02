Elisa: “Luglio” testo e significato del brano contenuto “Ritorno al futuro” in collaborazione con Elodie, Giorgia e Roshelle

Elisa Luglio testo e significato del brano contenuto nel nuovo doppio album Ritorno al Futuro / Back to the Future.

Questa canzone è la settima traccia del primo cd, quello completamente in italiano, ed è stata scritta da Davide Petrella e E. D’Erme. La produzione è di Elisa e Mace.

Elisa LUGLIo significato

Luglio con la sua super formazione al femminile che vede Elisa cantare con tre grandi artiste dal timbro soul, Giorgia, Elodie e Roshelle, in un brano vestito dal dalla produzione di Mace e Venerus.

Una canzone che racconta un mondo di sorellanza, di complicità, amicizia e solidarietà fra donne. Qui la strofa soul un po’ ispirata a Lauryn Hill si apre in un ritornello aereo e romantico e i volutamente pochi strumenti utilizzati lasciano avanzare il ritmo.

Elisa LUGLIO testo

Splendide le linee della mano

Che si intrecciano tra noi

Strette come fossero di nylon

Non le puoi strappare mai

Amore non fa niente

Anche se piove

Voglio ascoltare

Quando fa male

Amore mio non serve

Scappare altrove

Scappare dove?

Per non soffrire più

E tu…tu…

Sogni grandi e tra le pupille

Lacrime e stelle

Tu dammi la mano

Stiamo tutti cercando qualcosa

Ma tu restami vicino tu

Tu di sorridere non hai mai smesso

E il tuo sorriso è come il sole di

Luglio luglio luglio

Splendide le linee della mano

Che s’incontrano per noi

Amore non fa niente

Anche se piove

Voglio ascoltare

Quando fa male

Amore mio non serve

Scappare altrove

(altrove)

Scappare dove

(dove)

Per non morire più

E tu tu

Sogni grandi e tra le pupille

Lacrime e stelle

Tu dammi la mano

Stiamo tutti cercando qualcosa

Si ma tu stammi vicino tu

Tu di sorridere non hai mai smesso

E il tuo sorriso è come il sole di luglio luglio luglio

Portami fuori

A sentire dentro il mare

Gli abbracci senza fine

Dimmi che non è niente

Ma quante stupide parole

So solo che la vita è un fiume

E che non farà buio mai più mai più…

E tu tu

Sogni grandi e tra le pupille

Lacrime e stelle

Tu dammi la mano

Stiamo tutti cercando qualcosa

Ma tu restami vicino tu

Che di sorridere non hai mai smesso

E il tuo sorriso è come il cielo di luglio luglio luglio

E tu tu

Scarpe rotte e testa per aria

Che canti per strada

E mi tieni la mano

Mentre tutti cerchiamo qualcosa

Tu mi resti più vicino tu

Che di sorridere non hai mai smesso

E il tuo sorriso è come il sole di luglio luglio luglio