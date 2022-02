Elisa: “Non me ne pento” testo e significato del brano contenuto “Ritorno al futuro”

Elisa Non me ne pento testo e significato del brano contenuto nel nuovo doppio album Ritorno al Futuro / Back to the Future.

Questa canzone è la nona traccia del primo cd, quello completamente in italiano, ed è stata scritta da Elisa e L. Florio. La produzione è di Don Joe.

Elisa non me ne pento significato

Questo brano racconta il lato ribelle di Elisa, ed è un suo piccolo manifesto in cui afferma di aver trovato il proprio modo di amare, come un animale, tra le inquietudini e nonostante sbagli e cadute, non si pentirà di tutto ciò che ha fatto.

La base di Don Joe è solenne, maledetta, dark, ma allo stesso tempo elegantissima e sognante. Il brano fa pensare che la musica ha veramente possibilità infinite.

Elisa non me ne pento testo

Qui. Sento quell’ansia che sale

Ma non ci penso più

Quando si appoggia sul cuore

Non le somiglia più

Muta come un animale

Non hai paura più

Trovi il tuo modo di amare

L’inquietudine

Se, se qualche volta cadrò

Ferita mi rialzerò

Se posso lo so che farò

L’impossibile.

So che non mi voglio fermare

Ho sempre voluto, io, essere l’acqua del fiume

Ma no, non me ne pento no non me ne pento

Di tutto quello che non ho fatto voglio solo correre

Dietro a quei sogni un po’ fatti di niente

Toccando il cielo

Come un gigante

Fosse anche di polvere

È come ogni volta che scrivo di getto

Seguo l’istinto

Sento l’impulso

Tutto posso perdere

Quando la voce squarciava il silenzio

Mi stava accanto

Io come un gatto

Al buio sai vedevo me.

E no, non mi voglio calmare

Non me ne pento più

No non mi voglio adeguare

Non me ne pento più

Ti sembro strana o normale

Non me ne pento più

Tra le mie cose preziose

La solitudine

Se, se qualche volta cadrò

Ferita mi rialzerò

Se posso lo so che farò

L’impossibile.

So che non mi voglio fermare

Non sono narciso

Io voglio esser l’acqua del fiume

Eh no

Non me ne pento no non me ne pento

Di tutto quello che non ho chiesto voglio solo correre

Dietro ai miei sogni un pó fatti di niente

Toccando il cielo

Come un gigante

Fosse anche di polvere

È come ogni volta che scrivo di getto

Seguo l’istinto

Sento l’impulso

Tutto posso perdere

Basta che la voce mi rompa il silenzio

Che mi stia accanto

Io come un gatto

Al buio vedo fino a venere

vedo fino a venere