Elisa inizia a svelare il suo nuovo album, “Ritorno al futuro / Back to the future”. Escono il 21 gennaio i primi due brani

Elisa A tempo perso Elisa Show’s Rollin’. Sono questi i due brani che aprono il doppio disco di Elisa in uscita il prossimo 18 febbraio dopo la partecipazione della cantautrice al Festival di Sanremo con O forse sei tu. La seconda in gara dopo la vittoria del 2001 con Luce (tramonti a nord est).

Le recensioni della canzone di Elisa in gara al Festival ha ricevuto dalla stampa, dopo gli ascolti in anteprima, l’unanimità di pareri positivi e sono in molti ad affermare che la cantante potrebbe finire sul podio e, magari, replicare il risultato del 2001.

Nell’attesa Elisa ha deciso di iniziare a far conoscere il suo nuovo disco.

Elisa A tempo perso Elisa Show’s Rollin’

Il nuovo disco di inediti della cantautrice sarà un album doppio, un disco con canzoni in italiano e uno con brani in inglese. Anche il titolo sarà doppio: Ritorno al futuro / Back to the future. L’album arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, per Island Records / Universal Music Italia, il prossimo 18 febbraio.

Elisa ha deciso di iniziare fin da ora a far conoscere le due anime del disco e infatti a partire da venerdì 21 febbraio saranno disponibili su tutte le piattaforme streaming due brani, le due canzoni che aprono le due tracklist dei due album: A tempo perso e Show’s Rollin’.

Ecco le parole dell’artista postate sui social…

Manca un mese all’uscita del nuovo album e io non vedo l’ora che esca, allora fino al 18 febbraio vi farò sentire qualche brano in anteprima.

Domani a mezzanotte escono due nuove canzoni, e sono le canzoni che aprono i due dischi. “A tempo perso” apre il disco italiano, Show’s Rollin’, apre il disco inglese. Spero vi piacciano.











Il doppio disco di Elisa è già in pre-order in cd e vinile e nelle versioni autografate in esclusiva per Amazon.