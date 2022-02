Elisa: “Come sei veramente” testo e significato del brano contenuto “Ritorno al futuro”

Elisa Come sei veramente testo e significato del brano contenuto nel nuovo doppio album Ritorno al Futuro / Back to the Future.

Questa canzone è la terza traccia del primo cd, quello completamente in italiano, ed è stata scritta da Elisa, Davide Petrella, Andrea Rigonat e W.Medini. La produzione è di Andrea Rigonat con Additional production di Michelangelo.

Elisa come sei veramente significato

Un brano con una forte spinta rock in uno strano ibrido tra il nuovo e l’antico, dove ci si può trovare Frou Frou, Imogen Heap, i Police, un po’ di Cranberries. La melodia ha dei salti particolari che la rendono tesa e carica di energia, perfetta per i live.

Nel brano la cantautrice racconta un amore che è andato oltre ogni difficoltà, capace di resistere in quanto entrambi sanno lasciarsi andare senza paura e mostrarsi per quello che sono veramente.

Elisa Come sei veramente testo

Nella testa c’è un treno che passa e alla finestra

Qualcuno guarda gli aeroplani

Oggi che è girato il vento

Questo tempo

È un diamante grezzo tra le mani

Incontrarsi qui

In una grande città

Come se non l’avessi fatto mai

Resteremo qui

Senza fare domande

E non pensare a niente quasi mai

E tu dimmi che non hai paura

E che presto anche le macchine non faranno più rumore

E il vento sembrerà musica e ci inventeremo un passo di danza

E danza immagina una stanza

Siamo solo noi

Togliti tutto e danza

Lascia che ti guardi così come sei…

Come sei veramente, tu come sei veramente.

Basta un filo di pazienza

Il sole stende le ombre

E tu le espressioni sul mio viso

La notte c’è un semaforo rosso alla stazione

Proietta il futuro sopra un muro

Dici “l’infinito è qui “al bancone del bar lo leggi sopra un surf preso alle hawaii

Dici “un giorno vengo lì,

Ti porto via non so dove basta che non lo scorderemo mai”.

E tu dimmi che non hai paura

E che presto anche le macchine non faranno più rumore

E il vento sembrerà musica e ci inventeremo un passo di danza

E danza immagina una stanza

Siamo solo noi

Togliti tutto e danza

Lascia che ti guardi così come sei … come sei veramente. Tu come sei veramente

Come sei veramente.

E com’è la vita senza fretta?

E tu quando balli così, come sei tu, quando nessuno ti guarda. Nessuno ti guarda.

E danza immagina una stanza

Siamo solo noi

Togliti tutto e danza

Lascia che ti guardi così come sei…come sei veramente. Come sei veramente

(e danza immagina una stanza

Siamo solo noi)

Come sei veramente

(e danza

Lascia che ti guardi così come sei)

Come sei veramente

(e danza immagina una stanza

Siamo solo noi)

Come sei veramente

Come sei veramente