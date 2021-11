Elisa lancia in contemporanea nuovo singolo e video... ecco "Seta"

Elisa Seta testo e significato del nuovo singolo della cantautrice in uscita con per Island Records / Universal Music Italia.

Nei giorni scorsi Elisa ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano inedito, primo estratto dall’album in uscita nel 2022. Seta, questo il titolo della canzone, esce mercoledì 24 novembre in contemporanea con il videoclip ufficiale. Un video ideato e scritto dalla stessa cantautrice, come spiegato sulla sua pagina Instagram:

Il video di Seta è una storia che ho scritto di mio pugno, ha un messaggio forte che mi sta a cuore. Riguarda la forza femminile.

Ho trovato dei compagni di viaggio speciali a cui devo tanto… Ringrazio Pierpaolo Piccioli per le nostre lunghe chiacchierate a notte fonda per la dedizione e la cura nei dettagli e soprattutto per l’amicizia e la forza che mi ha trasmesso.

Attilio Cusani per avermi accolta nella regia e per avermi seguita nella mia visione.

Angela Curri per la sua performance magica, elettrica e magnetica, come lei.

Alessandro Falasca e Giulio Schiffer per essere entrati nel viaggio così fino in fondo. Grazie a tutto il cast, e alla produzione di borotalco.tv che ha dato il massimo.

Il video esce a mezzanotte, insieme al singolo.

Discograficamente Elisa manca dal mercato dal 2018, anno in cui ha pubblicato Diari aperti, ripubblicato l’anno successivo come Diari aperti segreti svelati. Nell’attesa l’artista ha duettato nel 2020 con Marracash, Ligabue e Tommaso Paradiso, e nel 2021 con Mahmood nel singolo Rubini.

Elisa seta Significato e video

Il nuovo singolo di Elisa è una canzone d’amore scritta dalla stessa Elisa con Dario Faini e Davide Petrella e prodotta da DRD. Nel brano la cantautrice mette al centro la chimica che si crea con una persona capace di trasformare anche un filo di rame con la sua elettricità in pregiata seta.

Elisa Seta testo e audio

Dove andiamo questa sera

non lo hai letto il fondo del caffè

dentro il buio c’è la seta

e nei sogni quello che non c’è

ho lo stesso profumo che ho messo quella volta

quando ancora la notte era lunga, era più lenta

quanti giri facciamo prima di una coerenza

io sospesa, qui in bilico il cuore di chi aspetta

Quando entro nel tuo mondo crolla il pavimento

vedo frantumarsi ogni momento

non ti so spiegare quello che sento

quello che sento

Quante parole mastico

alzo la radio al massimo

scalzi ballare è un classico

e cantare male

anche l’argento si ossida

come perla in un’ostrica

ma un bacio è corrente elettrica

un filo di rame che diventa seta

seta

è un filo di rame che diventa seta

Dove andiamo questa sera

ti ho cercato ma non so perché

forse è vero faccio confusione

non hai colpe

ogni piccola mia insicurezza si fa grande

le parole d’amore leggere come le bolle

e intrecciarsi le mani per dirsele più forte

più forte

Quando entro nel tuo mondo crolla il pavimento

vedo frantumarsi ogni momento

non ti so spiegare quello che sento

quello che sento

Quante parole mastico

alzo la radio al massimo

scalzi ballare è un classico

e cantare male

anche l’argento si ossida

come perla in un’ostrica

ma un bacio è corrente elettrica

un filo di rame che diventa seta

seta

è un filo di rame che diventa seta

seta

è un filo di rame che diventa seta

Quante parole mastico

alzo la radio al massimo

scalzi ballare è un classico

e cantare male

anche l’argento si ossida

come perla in un’ostrica

ma un bacio è corrente elettrica

un filo di rame che diventa seta

seta

è un filo di rame che diventa seta

seta

è un filo di rame che diventa seta

seta

è un filo di rame che diventa seta