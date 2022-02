Elisa: “Quando arriva la notte” testo e significato del brano contenuto “Ritorno al futuro”

Elisa Quando arriva la notte testo e significato del brano contenuto nel nuovo doppio album Ritorno al Futuro / Back to the Future.

Questa canzone è la dodicesima e ultima traccia del primo cd, quello completamente in italiano, ed è stata scritta da Elisa con Mace e Venerus che hanno anche prodotto il brano.

Elisa Quando arriva la notte significato

Chiude il disco in italiano Quando arriva la notte e qui un giro di accordi di moog viene arricchito da un groove di batteria con delle percussioni tribali super rallentate; Elisa attacca il wurlitzer e inizia a cantare una melodia. Il tutto in una sola notte in cui tutto può accadere, dal vedere un mare turchese fino a distese di neve

Elisa Quando arriva la notte testo

Se chiudo gli occhi c’è un mare turchese qui davanti a me

mentre li chiudo questione di attimi e so già che

Resto io si resto in piedi

coi pensieri più distesi

più distesi

mentre lei mi porta dove dormono tutti i colori

come bambini

in fondo in fondo in fondo a questa notte

per vedere se

vedere se

vedere se

in fondo in fondo in fondo stese lì sul fondo

sul fondo

lei vede anche me

Anche me

Quando arriva la notte

Le porto un mazzo di sogni

ma mi dice ora dormi

e io no no no

Quando arriva la notte

sei troppo bella troppo misteriosa

resta un po’ qui raccontami una storia

sei troppo bella troppo misteriosa

resta un po’ qui raccontami una storia

Se chiudo gli occhi distese di neve qui

Davanti a me

Mentre li chiudo questione di attimi

E so già che

Resto io si resto in piedi

Coi pensieri più distesi più distesi

Mentre lei mi porta dove dormono tutti i colori

Come i bambini

in fondo in fondo in fondo questa notte per vedere se

vedere se

vedere se

in fondo in fondo in fondo

stese lì sul fondo sul fondo lei

vede anche me

Anche me

Quando arriva la notte

Le porto un mazzo di sogni

ma mi dice ora dormi

e io no no no

Quando arriva la notte

sei troppo bella troppo misteriosa

resta un po’ qui raccontami una storia

sei troppo bella troppo misteriosa

resta un po’ qui raccontami una storia

raccontami una storia

prima che tutto si accenda

prima che il sole si splenda

vado fino in fondo in fondo in fondo a questa notte

per vedere se

vedere se

in fondo in fondo in fondo

stese lì sul fondo sul fondo lei

vede anche me

Anche me

Quando arriva la notte

Le porto un mazzo di sogni

ma mi dice ora dormi

e io no no no

Quando arriva la notte

sei troppo bella troppo misteriosa

resta un po’ qui raccontami una storia

sei troppo bella troppo misteriosa

resta un po’ qui raccontami una storia

raccontami una storia

(Quando arriva la notte)

(Quando arriva la notte)

(Quando arriva la notte)