ELISA: “My Mission” testo e audio del brano contenuto in “Back to the Future”

Elisa My Mission testo e audio del brano contenuto nel nuovo doppio album Ritorno al Futuro / Back to the Future.

Questa canzone è l’undicesima traccia del secondo CD, quello completamente in inglese, ed è stata scritta da Elisa Toffoli e A. Fumagalli. La produzione è della stessa Elisa.

My Mission vede la collaborazione di Andy dei Bluvertigo. Un’armonia bella e insolita richiama i Depeche Mode e Martin Gore. È una canzone solare e motivazionale, un piccolo momento di magia. Ha una melodia pura, volutamente lasciata da Elisa un po’ spoglia.

ELISA MY MISSION TESTO

Come here and find me

We could go so far

Taste what I could be

Healed by this alchemy

I’ve climbed myself like a mountain

To fulfill

My mission

My mission

Finding the faith to dive in

This time

Renewing our bond

Life is our song

Life is our song is our song