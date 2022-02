Elisa: “Come te nessuno mai” testo e significato del brano contenuto “Ritorno al futuro”

Elisa Come te nessuno mai testo e significato del brano contenuto nel nuovo doppio album Ritorno al Futuro / Back to the Future.

Questa canzone è l’ottava traccia del primo cd, quello completamente in italiano, ed è stata scritta da Elisa e Davide Petrella. La produzione è di Andrea Rigonat.

Elisa COme te nessuno mai significato

Questa canzone nasce da un taglia e cuci emotivo durante il difficile momento del lockdown. Un brano profondo al quale l’artista ha lavorato a lungo, arrangiato da Patrick Warren e Andrea Rigonat, scritto con Davide Petrella.

Una richiesta d’amore in un momento buio… la promessa che non ci si lascerà andare, non ci si dimenticherà e ci ritroverà anche se uno dei due dovesse perdersi.

Elisa Come te nessuno mai testo

Non dimenticare mai chi sono

Anche tra miliardi di persone

Dimmi che mi riconoscerai

Come un sorriso in mezzo a un prato di parole

Nello spazio oltre il muro del suono

Girano i pianeti all’infinito

Come lucciole dentro una piazza

Lassù non fa mai buio all’improvviso

Dovessi

Perdermi perdermi

Mille anni luce da qui

Amore

Stringimi stringimi

Tienimi ancora così

E scusami scusami

Se non sono riuscita mai

Nemmeno a dirti che

Non mi importa niente

Non mi importa della gente

Ciò che voglio veramente

È solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente

Di così profondo per

Nessuno mai

Con te

Mi sento come una bambina

Una promessa una bugia

La verità è che dovrei stringerti di più

Io me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai

Come mai…

Tu mi fai sentire un po’ speciale

Anche tra miliardi di persone

Sai che io ti riconoscerei

Come una stella in mezzo a un cielo di cartone

Dovessi

Perdermi perdermi

Mille anni luce da qui

Amore

Stringimi stringimi

Tienimi ancora così

E scusami scusami

Se non sono riuscita mai

Nemmeno a dirti che

Non mi importa niente

Non mi importa della gente

Ciò che voglio veramente

È solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

con te mi sento come una bambina la tua mano nella mia la verità è che dovrei stringerti di più e me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai

Come mai…Come mai…

Non mi importa niente

Non mi importa della gente

Ciò che voglio veramente

È solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

Con te

Mi sento come una bambina

Una promessa una bugia

La verità è che dovrei stringerti di più e me ne ac