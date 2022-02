ELISA: squadra che vince non si cambia, il nuovo singolo con Rkomi si chiama “Quello che manca” ed esce stanotte

Elisa Quello che manca testo e significato del brano che vede la cantautrice tornare a duettare con Rkomi, da venerdì 11 febbraio, in attesa dell’uscita, prevista per settimana prossima, del nuovo disco.

Quello che manca è una nuova anticipazione di Ritorno al Futuro / Back to the Future, in uscita il 18 febbraio per Island Records.

Elisa ha preso parte la scorsa settimana al Festival di Sanremo 2022. È salita sul palco dell’Ariston a cantare la sua romantica ballad O Forse Sei Tu e si è classificata al secondo posto, vincendo tra l’altro anche il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione.

Ma il mese di febbraio è solo l’inizio di un periodo fertile di nuove canzoni. Elisa che ha reso disponibile Quello Che Manca, il singolo vede la straordinaria collaborazione con Rkomi, con cui ha appena condiviso la gara a Sanremo 2022.

Un sodalizio artistico tra i due artisti che si rinnova dopo poco tempo. Elisa e Rkomi avevano già lavorato insieme nel 2019 nel singolo Blu, che ha riscontrato un grande successo (certificato Doppio Platino), e successivamente a Blu Part II.

Elisa Quello che manca significato

L’annuncio di questo nuovo capitolo arriva a sorpresa proprio ieri dalle pagine social dei due artisti. Elisa scrive in didascalia:

Ci siamo conosciuti grazie a Blu, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. Quello che manca è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro.

Rkomi aggiunge nelle sue Instagram stories:

Siamo arrivati alla terza collaborazione con Elisa. Io la ringrazierò sempre, l’ho fatto tante volte. Rimango sempre comunque disorientato quando ricevo apprezzamenti e, come in questo caso, ancora di più quando vengo coinvolto da lei nei suoi progetto.Sono molto orgoglioso di essere tra quei giovani che Elisa ha preso a suo modo a cuore.

Mi fa ancora strano. Ci siamo conosciuti tre anni fa a Sanremo a pranzo, poi arrivò il momento di Blu e di Blu Part II. Quello che manca è un’estensione di questi incontri e sono sicuro che vi piacerà perché arriva dal cuore. Quello che è successo in studio è stato molto naturale. È sempre un onore, ti voglio bene Elisa.

Sui loro profili social Elisa e Rkomi hanno condiviso anche un video teaser di due minuti, dal titolo Schegge di luce – Un inizio, che mostra come i due hanno lavorato e costruito insieme il nuovo brano.

Elisa Quello che manca testo e audio

Entro dolce e sa che mi sento a casa

Sa che me ne andrò dolce quando sarà finito

Il vero amore alla fine

Ti troverà più di quello che mi mancava

Alla fine, ci troveranno

Ti restava addosso il profumo di quel mare

Piccole emozioni che non posso più scordare

Scivolano via, scivolano via

Come note, le note di una canzone

Mentre prendo fuoco, lei si chiama Agosto

Mi fa tossire il cuore e poi sanguinare gli occhi

Usiamo sedici muscoli per sorridere

il triplo se ci arrabbiamo

Mi dici perché sei triste?

Trasparenti dita che mi tengono incollato

Calpestando una parola dietro l’altra, ahia

Lavarsi nel buio, l’uno per l’altra

Sei quello che manca

Mi dici perché sei triste?

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Quando mi sale un nodo in gola

So che non ne ha

Ma non so quando li riaggiusta, mi accarezzerà

Io ti ho cercato dentro a quello che poi non c’era

E sei mancato come il sole in quella bufera

E ho messo a tacere voci in fondo all’anima

Io da sola con me stessa che Dio solo sa

Quanto male ho combattuto, quanto ho temuto

Di averti perso di ancora prima di ritrovarti

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Sono le mani intrecciate nel buio

Treni veloci su un solo binario

Il vento in un soffio mi porta da te

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me