Elisa: “Chi lo sa” testo e significato del brano contenuto “Ritorno al futuro”

Elisa Chi lo sa testo e significato del brano contenuto nel nuovo doppio album Ritorno al Futuro / Back to the Future.

Questa canzone è l’undicesima traccia del primo cd, quello completamente in italiano, ed è stata scritta da Elisa, F. Bertollini e Takagi & Ketra. La produzione è di Andrea Rigonat.

Elisa Chi lo sa significato

Un testo colmo di Metafore visto che a firmarlo c’è anche Franco126. Un brano dal sapore anni ’60 pervaso dalla spensieratezza del ritornello. Un verso e proprio crossover che, con la produzione di Andrea Rigonat, riesce ad unire influenze diverse e melodie molto ampie.

Una riflessione sul rapporto di ognuno di noi con gli in un mondo popolato da tante persone, amiche o estranee.

Elisa CHI LO SA testo

Sto allo stesso punto

E inciampo in ricordi come scarpe al buio toglierei il disturbo per dove non so ma lontano da tutto ed ho un nodo in gola che neanche il vino riuscirebbe a sciogliere mi sento sola sembra che nessuno se ne possa accorgere perché viene da sbadigliare se gli altri sbadigliano perché se siamo lì a parlare i pensieri si impigliano non li hai mica presi tu?

Chi lo sa

Ognuno di noi

Quante persone contiene

Quante promesse mantiene

O non mantiene

Chi lo sa

Siamo estranei ci diamo del tu

Dirsi che va tutto bene

Darsi il tempo di cadere

Di guardare un po’ più in là.

Si lo so è assurdo

Che ci abbia creduto anche più del dovuto e ci spero ancora ma a certe domande non so più rispondere perché scappa sempre un sorriso se gli altri sorridono perché quando spiego i pensieri poi mi si stropicciano non li hai mica presi tu?

Chi lo sa

Ognuno di noi

Quante persone contiene

Quante promesse mantiene

O non mantiene

Chi lo sa

Siamo estranei ci diamo del tu

Dirsi che va tutto bene

Darsi il tempo di cadere

Di guardare un po’ più in là.

Brindare col bicchiere vuoto

Contare ma perdere il conto

Difficile avere ragione

Ma più difficile avere torto

Svegliarsi dopo un brutto sogno

Trovarci insieme un posto

Al mondo

Un secondo

Forse in realtà

Dura un’eternità

Tanto poi…

Chi lo sa

Ognuno di noi

Quante persone contiene

Quante promesse mantiene

O non mantiene

Chi lo sa

Siamo estranei ci diamo del tu

Dirsi che va tutto bene

Darsi il tempo di cadere

Di guardare un po’ più in là.