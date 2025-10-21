Angelina Mango porta “caramé” dal digitale al fisico: in arrivo CD e vinile autografati dal 5 dicembre

Angelina Mango continua a sorprendere e a raccogliere l’affetto del pubblico: dopo il successo digitale del nuovo album caramé, arriva l’annuncio dell’uscita in formato fisico. Dal 5 dicembre, infatti, il disco sarà disponibile in edizione limitata CD e vinile autografati.
caramé, progetto artistico lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 (e da noi recensito qui), si apre con le parole che danno il titolo all’album: un’introduzione intima che si trasforma in un viaggio di crescita e riconciliazione.
Fin dal titolo, caramé è un disco autentico, istintivo e artigianale.
Il “me” del titolo è proprio lei, che ha scritto e prodotto tutti i brani, affiancata dal fratello Filippo Mango e da Giovanni Pallotti.
All’interno 15 canzoni di Angelina, di cui un brano in duetto con Madame, e una sedicesima traccia che è un regalo alla sua migliore amica, la cantautrice Henna.
L’artwork del progetto è un racconto parallelo: le immagini utilizzate sono diapositive reali della vita di Angelina Mango nell’ultimo anno.
Fotografie di studio, amici, pensieri e momenti quotidiani che restituiscono l’atmosfera di un diario scritto a mano, in musica.
Il progetto, fuori per Latarma Records/ADA Music Italy in vinile e cd autografati, è già in pre-order qui.
Questa la tracklist:
- Caramé (intro)
- 7up
- le scarpe slacciate
- pacco fragile
- ioeio
- la vita va presa a morsi
- come un bambino
- mylove
- nina canta (intermezzo)
- velo sugli occhi
- ci siamo persi la fine
- tutto all’aria
- bomba a mano
- aiaiai
- igloo
- cosicosicosicosi (Henna)
