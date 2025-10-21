21 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
21 Ottobre 2025

Angelina Mango porta “caramé” dal digitale al fisico: in arrivo CD e vinile autografati dal 5 dicembre

Le nuove canzoni ha esordito con quasi 900.000 Spotify streams nel primo giorno

News di All Music Italia
Angelina Mango caramé CD e vinile autografati 2025
Condividi su:

Angelina Mango continua a sorprendere e a raccogliere l’affetto del pubblico: dopo il successo digitale del nuovo album caramé, arriva l’annuncio dell’uscita in formato fisico. Dal 5 dicembre, infatti, il disco sarà disponibile in edizione limitata CD e vinile autografati.

caramé, progetto artistico lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 (e da noi recensito qui), si apre con le parole che danno il titolo all’album: un’introduzione intima che si trasforma in un viaggio di crescita e riconciliazione.

Fin dal titolo, caramé è un disco autentico, istintivo e artigianale.
Il “me” del titolo è proprio lei, che ha scritto e prodotto tutti i brani, affiancata dal fratello Filippo Mango e da Giovanni Pallotti.

All’interno 15 canzoni di Angelina, di cui un brano in duetto con Madame, e una sedicesima traccia che è un regalo alla sua migliore amica, la cantautrice Henna.

L’artwork del progetto è un racconto parallelo: le immagini utilizzate sono diapositive reali della vita di Angelina Mango nell’ultimo anno.
Fotografie di studio, amici, pensieri e momenti quotidiani che restituiscono l’atmosfera di un diario scritto a mano, in musica.

Il progetto, fuori per Latarma Records/ADA Music Italy in vinile e cd autografati, è già in pre-order qui.

Questa la tracklist:

  1. Caramé (intro)
  2. 7up
  3. le scarpe slacciate
  4. pacco fragile
  5. ioeio
  6. la vita va presa a morsi
  7. come un bambino
  8. mylove
  9. nina canta (intermezzo)
  10. velo sugli occhi
  11. ci siamo persi la fine
  12. tutto all’aria
  13. bomba a mano
  14. aiaiai
  15. igloo
  16. cosicosicosicosi (Henna)
Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
Mauro Farina – produttore e fondatore di The Saifam Group 2

È morto Mauro Farina, co-fondatore di The Saifam Group e punto di riferimento della discografia indipendente italiana
Amici 25 pagelle quarta puntata 19 ottobre 3

Amici 2025, le pagelle della quarta puntata: il riscatto di Gard e l'abisso di Michelle
Irama: testo e significato di Tutto Tranne Questo 4

Irama: testo e significato di "Tutto Tranne Questo", 5° traccia dell'album "Antologia della Vita e della Morte"
Angelina Mango Caramé recensione del nuovo album 5

Angelina Mango, la musica come terapia e l'abbraccio della gente per rinascere. La recensione
Angelina Mango ioeio 6

Angelina Mango, testo e significato di "ioeio", quinto brano contenuto nell'album "caramé"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Angelina Mango mylove 8

Angelina Mango, testo e significato di "mylove", ottavo brano contenuto nell'album "caramé"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album Una Storia Importante e il tour mondiale 2026 10

Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album, Una Storia Importante. All'interno anche un duetto con Elisa

Cerca su A.M.I.