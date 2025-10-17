X Factor 2025 Last Call: PierC una certezza, Copper Jitters sul filo del rasoio, le squadre sono fatte

X Factor 2025 Last Call pagelle

Ci siamo: eccoci all’ultima puntata delle registrazioni. Ultima curva prima dei Live: alle Last Call ogni esitazione pesa.

Il team musicale ha suddiviso i 28 concorrenti in quattro squadre; come e con quali criteri non è dato sapere, ma queste sono le formazioni di partenza:

Paola Iezzi: Mayu Lucisano, Francesca Dinale, Roberta Scandurra, Kokomò, Sakina Sokonogh, Vincenzo Viscardi, Alice Mascritti

Jake La Furia: Delia Buglisi, Diego Colombo, Alessandro Tomasi, Amanda Bottini, Gabriele Bernabò, Tommaso Vulpio, Vicky Della Peruta

Achille Lauro: Copper Jitters, Layana Oriot, Damiano “EroCaddeo” Caddeo, Plastic Haze, Francesco Di Fiore, Alfredo Fiore Hal Quartier, Vittoria Sofia Donda

Francesco Gabbani: PierC, Michelle Lufo, Pagoda Universe, Giorgio “Tellynonpiangere” Campagnoli, Abat Jour, Pietro Cardoni, Nelav

Nota a margine: perché Gabbani ha tre band e Jake nessuna? Non comprendo.

Ma ecco le pagelle delle Last Call.