X Factor 2025 Last Call: PierC una certezza, Copper Jitters sul filo del rasoio, le squadre sono fatte

X Factor 2025 Last Call pagelle
Ci siamo: eccoci all’ultima puntata delle registrazioni. Ultima curva prima dei Live: alle Last Call ogni esitazione pesa.
Il team musicale ha suddiviso i 28 concorrenti in quattro squadre; come e con quali criteri non è dato sapere, ma queste sono le formazioni di partenza:
Paola Iezzi: Mayu Lucisano, Francesca Dinale, Roberta Scandurra, Kokomò, Sakina Sokonogh, Vincenzo Viscardi, Alice Mascritti
Jake La Furia: Delia Buglisi, Diego Colombo, Alessandro Tomasi, Amanda Bottini, Gabriele Bernabò, Tommaso Vulpio, Vicky Della Peruta
Achille Lauro: Copper Jitters, Layana Oriot, Damiano “EroCaddeo” Caddeo, Plastic Haze, Francesco Di Fiore, Alfredo Fiore Hal Quartier, Vittoria Sofia Donda
Francesco Gabbani: PierC, Michelle Lufo, Pagoda Universe, Giorgio “Tellynonpiangere” Campagnoli, Abat Jour, Pietro Cardoni, Nelav
Nota a margine: perché Gabbani ha tre band e Jake nessuna? Non comprendo.
Ma ecco le pagelle delle Last Call.