X Factor 2025: la storia di Pierre C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier

X Factor 2025, tra i talenti che si sono distinti alle audition c’è Piercesare Fagioli, in arte Pierre C. Con la sua intensa interpretazione di Chandelier di Sia ha emozionato la giuria e ottenuto quattro sì, strappando persino la commozione di Paola Iezzi.

Chi è Pierre C

Classe 2001, originario di Casale Monferrato, Piercesare Fagioli – oggi conosciuto come Pierre C. Laureato all’Università Bocconi di Milano, ha saputo conciliare gli studi con la sua passione per la musica. Un percorso iniziato da bambino, quando la zia gli trasmise l’amore per il canto, e che lo ha visto protagonista di contest musicali già alle elementari.

Nel 2014 partecipa a Ti Lascio Una Canzone su Rai 1, e negli anni successivi si esibisce in eventi prestigiosi come la Partita del Cuore. La sua formazione spazia dal canto pop al jazz fino al rock, studiati con vocal coach rinomati, e nel 2017 consegue il Diploma di Teoria Musicale e Solfeggio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Parallelamente porta avanti la carriera teatrale, con esperienze nei musical Rent in Scozia e nei remake di Mamma Mia! e Moulin Rouge alla Bocconi.

Dal 2017 è frontman della band WhyNot?, con cui propone concerti e cover, senza smettere di scrivere brani originali. Durante la pandemia si dedica al suo primo progetto personale, il singolo FriendsWithBenefits.

Nel 2024 è tra i finalisti del PeM Music Contest, dove conquista il Premio del Pubblico Giovane insieme a Mabi. L’anno successivo partecipa a In-Tune Music Contest, il festival ideato da Luca Jurman per scoprire le voci più autentiche, dove presenta l’inedito Grattacieli arrivando in finale.

Pierre C alle audition di X Factor 2025

“Io ho un sogno: quello di fare questo di lavoro. Ho deciso, un po’ contro tutti, di provarci perché comunque It’s my life, alla Bon Jovi. Ieri ho fatto la ETA per il Regno Unito e, quando mi hanno chiesto di scrivere la mia professione, ho messo Singer. È un modo per manifestare: se lo scrivo, io sono un cantante”. Così Pierre C si presenta ai giudici di X Factor 2025.

Dialogando con Giorgia, aggiunge: “Conoscerai la fautrice del mostro che sono diventato: mia zia! Mi prendeva e mi faceva cantare It’s Raining Men! Hallelujah!”.

Poi si racconta: “Ciao, sono Pier Cesare, ho 24 anni e vengo da Casale Monferrato, i piemontesi nè! I miei amici mi chiamano Pierre C, ed è anche il mio nome d’arte. Mi sono laureato in magistrale a ottobre, ho studiato Finanza, molto affine alla musica devo dire… Ma stare in ufficio non faceva per me. Continuavo a fare pause ogni 20 minuti o impazzivo e bevevo 28 caffè al giorno. Da novembre mi sto dedicando al 100% alla musica. Con alti e bassi, certo, ma mai avrei pensato di essere qui oggi”.

Con queste parole e con un’intensa interpretazione di Chandelier di Sia, Pierre C conquista quattro sì, commuovendo la giuria e, in particolare, Paola Iezzi.

