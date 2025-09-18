18 Settembre 2025
X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con “Sui muri”

Dalla provincia bolognese al palco del talent show Sky

Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere
X Factor 2025. Tra le voci che più hanno emozionato i giudici nella seconda puntata di Audition c’è quella di Tellynonpiangere, nome d’arte di Giorgio Campagnoli.

Andiamo a scoprire chi è Tellynon piangere, il perchè di questo nome d’arte e la sua storia di vita non facile.

Chi è Tellynonpiangere

Giorgio Campagnoli, in arte Tellynonpiangere, nasce nel 2001 in provincia di Bologna. La passione per la musica arriva a 17 anni, quasi per gioco: inizia a scrivere versi e a registrare con un amico d’infanzia usando semplicemente il telefono. Quella che sembrava un’esperienza passeggera diventa presto un rifugio e una forma d’espressione, l’unica passione rimasta costante tra skate e graffiti.

Il nome d’arte nasce da un soprannome, Telly, datogli da un amico ispirandosi a un film. Un segno a forma di T rimasto sul viso dopo una caduta ha reso quel nome ancora più significativo.

Dal 2021 inizia a pubblicare i primi brani: Pensiero ricorrente, seguito da Crystal, Blu, Déjà vu e Futurhomas. Dopo una pausa, nel 2024 torna con una nuova serie di singoli: Spinario, Ballerina, Appeso, Vocine e Canterino. Nel gennaio 2025 pubblica Acqua, seguito in radio da Non mi piacciono molto le persone e L’unica, tutti distribuiti da Indaco/NEEDA.

I suoi brani entrano in playlist di spicco come Indie Italia, New Music Friday e Scuola Indie su Spotify, ottenendo visibilità anche su Amazon Music e Apple Music. Il progetto si distingue per una scrittura intima e malinconica, capace di trasformare fragilità e ricerca di pace in musica.

La storia personale di giorgio campagnoli

Prima dell’audizione a X Factor 2025, Giorgio ha raccontato la sua storia: affidato a una famiglia da 16 anni, ha vissuto i primi anni di vita con la madre e le sorelle, per poi affrontare un cambiamento radicale. “In realtà a 5/6 anni non è che capisci molto, i pensieri, le cose, li realizzi dopo, in adolescenza”, spiega. Oggi ha mantenuto un rapporto con la madre, che vede saltuariamente.

Dopo la scuola ha iniziato a lavorare per sostenere la sua passione per la musica: prima due anni in fabbrica, ora come pizzaiolo. “Sono a X Factor per far vedere chi sono io, per essere me stesso… dipende anche cosa vedono gli altri, io spero di arrivare”, racconta.

Tellynonpiangere a X Factor 2025

Sul palco porta Sui muri de Gli Psicologi, che definisce un brano adatto a lui: triste ma sobrio. L’esibizione convince i giudici e gli regala una standing ovation da parte del pubblico.

  • Francesco Gabbani: “Ci hai dimostrato come da un casino, come ci hai raccontato, da una vita come la tua può arrivare qualcosa di genuino che arriva dritto a far emozionare le persone e tira fuori quello che è il senso della nostra esistenza”.
  • Jake La Furia: “Sei stato molto bravo, il pezzo aiutato lo hai cantato molto bene”.
  • Paola Iezzi: “Non hai nessun tipo di difficoltà nell’esprimere i sentimenti che provi e lo fai in un modo bellissimo”.
  • Achille Lauro: “Tu sei la dimostrazione che la musica non sono le canzoni ma l’anima”.

Con queste parole, Tellynonpiangere ottiene quattro sì e prosegue la sua corsa all’interno del programma. Subito dopo l’audizione chiama la madre per comunicargli l’esito dell’esibizione e si commuove… eh sì, anche Telly piange.

