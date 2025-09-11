11 Settembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
11 Settembre 2025

X Factor 2025: la storia di Amanda Bottini, timida sul palco ma con una voce che arriva dritta al cuore

La sua interpretazione di People Help The People emoziona i giudici, da Paola Iezzi a Francesco Gabbani.

X Factor
Amanda Bottini durante l’audizione a X Factor 2025 canta “People Help The People” emozionando i giudici
X Factor 2025, Amanda Bottini si distingue per una performance che ha commosso i giudici. A volte basta solo insistere per raggiungere i proprio obiettivi e così la cantante passa alla fase successiva.

Chi è AMANDA BOTTINI

Amanda Bottini arriva da Roma e porta con sé una storia artistica che intreccia tante passioni. Canta, recita, balla. Dopo gli studi all’Accademia Nova e il percorso al Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno, ha trovato nel palco il suo posto naturale. Non solo canto: Amanda si è messa alla prova anche nel doppiaggio (La Bottega dei Suicidi di Patrice Leconte) e sul piccolo schermo, con il film tv Una gran voglia di vivere di Michela Andreozzi. Un’artista poliedrica, che abbina la delicatezza della danza classica e moderna alla forza del canto, capace di emozionare con autenticità.

amanda bottini alle audition di X Factor 2025

C’è chi sale sul palco con la grinta di un leone e chi, invece, ci arriva in punta di piedi. Amanda Bottini appartiene alla seconda categoria: riservata, quasi fragile a prima vista, ma capace di sorprendere appena apre bocca.
Ad accompagnarla, non solo la sua timidezza, ma anche un rapporto speciale con la madre.
La cosa più importante è non avere paura, mettiti a nudo” – le sussurra la mamma prima dell’audizione.
Amanda la guarda con affetto e ammette: “Mia mamma è la mia migliore amica. Tutta l’adolescenza l’ho passata accanto a lei e lei accanto a me. Stasera canto una canzone che parla delle persone che si aiutano, ed è quello che spesso avrei voluto”.
Sul palco di X Factor, Amanda confessa:
L’ho sempre sognato, ma fino ad ora non mi sentivo all’altezza e non mi sentivo sicura in generale”.
Poi attacca People Help The People (Birdy), lasciando che la sua voce limpida, intensa e senza fronzoli attraversi la sala.

Una voce che ricorda, per capacità di toccare corde intime, quella di Angelica Bove.
I giudici rimangono colpiti dalla delicatezza che si trasforma in potenza.
Paola Iezzi sottolinea: A me tocca molto perché parla della solidarietà.
Achille Lauro aggiunge: L’opportunità ha bisogno di preparazione, ma nei suoi occhi si legge che Amanda quell’occasione la sta cogliendo.

Francesco Gabbani si lascia andare: Arrivi dritta al cuore in un modo vibrante, credo che con te si possono fare mille cose.

Jake La Furia la definisce invece: “Un’esibizione fragile e gentile”.

E così la ragazza timida, con la forza del suo canto, lascia un segno profondo: dimostra che non serve alzare la voce per arrivare al cuore di chi ascolta.

