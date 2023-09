Angelica Bove condivide il suo dolore a X Factor con “La notte” di Arisa e fa commuovere Ambra

Angelica Bove è tra le sorprese della prima puntata di audizioni di X Factor 17 grazie ad un interpretazione viscerale, dolorosa e viva de “La Notte” di Arisa.

Angelica Bove la storia

Nella presentazione la ragazza racconta che non ha mai cantato in pubblico, nemmeno in un bar o al karaoke. Non sa spiegare il perché… ammette di essere gelosa della propria voce.

Ha scelto che di cantare questo brano per condividere il dolore con cui convive da un anno Un dolore che non racconta, lascia che sia la sua voce a farlo intuire.

Solo ad audizione finita ammette che, le uniche persone che avrebbe voluto che la ascoltassero cantare in quel momento sono due persone che ha perso.

L’audizione di Angelica Bove

Ambra le chiede di avvicinarsi, l’abbraccia e le dice: “Sei una bomba”. Poi aggiunge: “Io mi sono accorfdata con il suo dolore, era un bel posto dove stare… sarebbe interessante vederti anche su tutto il resto.

Ammette di essere venuta per Morgan il quale le dice che non ha mai apprezzato la canzone di Arisa, questa è la prima volta ed è accaduto grazie alla sua interpretazione.

Ottiene quattro sì.