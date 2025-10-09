X Factor 2025: Diego Colombo presenta l’inedito “Zota”, un brano dedicato alla nonna che non c’è più

Diego Colombo, testo e significato di Zota, il brano presentato ai Bootcamp di X Factor 2025.
Diego Colombo (aka Diego Sette), 26 anni, di Arluno (MI): arriva a X Factor con pantaloni a zampa e un medley di Enzo Jannacci (Lettera da lontano, Se me lo dicevi prima, El purtava i scarp del tennis, E la vita, la vita), centrando standing ovation e 4 sì (Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro, Francesco Gabbani). Il “Sette” richiama le sette lettere del cognome.
zota: testo e significato del brano di diego colombo
Diego Colombo firma un testo di addio che punta dritto allo stomaco. L’immagine “mi tremano le gambe” — è semplice ma efficace: entra subito nel clima emotivo, senza giri di parole.
“Diego, datti un tono” è il cuore del pezzo: motto riconoscibile, quasi un autorimprovero. La risposta “ma il tono è grigio” colora tutto il brano: una tavolozza spenta, coerente con la paura di perdere qualcuno.
“Ho gli occhi in cielo” racconta bene lo spaesamento: lo sguardo sale mentre i piedi restano incollati a terra. Anche la metafora del fiore (“se cogli un fiore muore”) è classica ma funziona come sigillo finale: l’amore esiste, ma è fragile.
La scrittura è diretta e parlata, adatta a un pop/indie emotivo. Le ripetizioni (“non lo so quanto manca”, “avevi il cuore pieno d’amore”) rafforzano il mantra dell’assenza, anche se a tratti appiattiscono la dinamica.
Musicalmente, il testo chiama una produzione scarna: voce in primo piano, pochi accordi, magari un organetto o una chitarra elettrica pulita. Il grigio evocato chiede spazio e respiro, non orpelli.
I Bootcamp di diego colombo X Factor 2025
I giudici sono molto colpiti dall’esibizione che nessuno parla e anche se Jake aveva detto che era troppo acerbo votano subito all’unanimità e passa alle Last Call senza passare da Giorgia.
Testo di zota – diego colombo
Mi tremano le gambe a pensare che oramai
che manca poco per star bene
ma domani te ne vai
vorrei solo cantare e parlarti dei miei guai
come posso fare non ce l’ho fatta mai
e non lo so quanto manca
non lo so e come no me l’hanno detto
ma non ricordo urlavi sempre Diego datti un tono
ma il tono è grigio anche i colori forse non li ricordo
perchè ho gli occhi in cielo
e avevi il cuore sempre pieno d’amore
senza senso se cogli un fiore muore
in questi istanti non lo capiremo mai
con il rimorso di parlarti solo quando te ne vai
e non lo so quanto manca non lo so
e come no me l’hanno detto
ma non ricordo urlavi sempre Diego
datti un tono ma il tono è grigio
anche i colori forse non li ricordo
perchè ho gli occhi in cielo
e avevi il cuore pieno d’amore senza senso
e avevi il cuore pieno d’amore senza senso
se cogli un fiore muore
Foto di Virginia Bettoja
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.