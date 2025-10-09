9 Ottobre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
9 Ottobre 2025

X Factor 2025: Diego Colombo presenta l’inedito “Zota”, un brano dedicato alla nonna che non c’è più

Il cantautore passa alle Last Call con una canzone da un testo commovente.

X Factor di Anna Ida Cortese
Diego Colombo (Diego Sette) canta “Zota” ai Bootcamp di X Factor 2025
Diego Colombo, testo e significato di Zota, il brano presentato ai Bootcamp di X Factor 2025.

Diego Colombo (aka Diego Sette), 26 anni, di Arluno (MI): arriva a X Factor con pantaloni a zampa e un medley di Enzo Jannacci (Lettera da lontano, Se me lo dicevi prima, El purtava i scarp del tennis, E la vita, la vita), centrando standing ovation e 4 sì (Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro, Francesco Gabbani). Il “Sette” richiama le sette lettere del cognome.

zota: testo e significato del brano di diego colombo

Diego Colombo firma un testo di addio che punta dritto allo stomaco. L’immagine “mi tremano le gambe” — è semplice ma efficace: entra subito nel clima emotivo, senza giri di parole.

“Diego, datti un tono” è il cuore del pezzo: motto riconoscibile, quasi un autorimprovero. La risposta “ma il tono è grigio” colora tutto il brano: una tavolozza spenta, coerente con la paura di perdere qualcuno.

“Ho gli occhi in cielo” racconta bene lo spaesamento: lo sguardo sale mentre i piedi restano incollati a terra. Anche la metafora del fiore (“se cogli un fiore muore”) è classica ma funziona come sigillo finale: l’amore esiste, ma è fragile.

La scrittura è diretta e parlata, adatta a un pop/indie emotivo. Le ripetizioni (“non lo so quanto manca”, “avevi il cuore pieno d’amore”) rafforzano il mantra dell’assenza, anche se a tratti appiattiscono la dinamica.

Musicalmente, il testo chiama una produzione scarna: voce in primo piano, pochi accordi, magari un organetto o una chitarra elettrica pulita. Il grigio evocato chiede spazio e respiro, non orpelli.

I Bootcamp di diego colombo X Factor 2025

I giudici sono molto colpiti dall’esibizione che nessuno parla e anche se Jake aveva detto che era troppo acerbo votano subito all’unanimità e passa alle Last Call senza passare da Giorgia.

Testo di zota – diego colombo

Mi tremano le gambe a pensare che oramai
che manca poco per star bene
ma domani te ne vai
vorrei solo cantare e parlarti dei miei guai
come posso fare non ce l’ho fatta mai
e non lo so quanto manca
non lo so e come no me l’hanno detto
ma non ricordo urlavi sempre Diego datti un tono
ma il tono è grigio anche i colori forse non li ricordo
perchè ho gli occhi in cielo
e avevi il cuore sempre pieno d’amore
senza senso se cogli un fiore muore
in questi istanti non lo capiremo mai
con il rimorso di parlarti solo quando te ne vai
e non lo so quanto manca non lo so
e come no me l’hanno detto
ma non ricordo urlavi sempre Diego
datti un tono ma il tono è grigio
anche i colori forse non li ricordo
perchè ho gli occhi in cielo
e avevi il cuore pieno d’amore senza senso
e avevi il cuore pieno d’amore senza senso
se cogli un fiore muore

Foto di Virginia Bettoja

