X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?

Scoppia sui social il caso sulla cantante Sakina e la sua risposta ai giudici di X Factor 2025.

La prima puntata dei Bootcamp di X Factor ha lasciato il segno — e non solo per le performance. Tra i momenti più discussi, c’è sicuramente quello di Sakina Sanogh, protagonista suo malgrado di una polemica che da giorni impazza sui social.

La cantante, dopo aver ottenuto quattro sì alle Audition e diversi complimenti da parte dei giudici, è tornata sul palco con una delle canzoni più complesse del repertorio pop-soul: Fallin’ di Alicia Keys. Una scelta coraggiosa, ma rischiosa.

Dal punto di vista tecnico Sakina ha mostrato una buona personalità vocale. Tuttavia, la sua esibizione non ha lasciato il segno sul piano emotivo.

Questa la nostra pagella pubblicata nei giorni scorsi:

“Sakina interpreta Fallin’. Una voce limpida e sicura, che regge bene il confronto con la canzone. Tuttavia, rispetto ad altri concorrenti manca l’elemento di unicità che ti fa ricordare la performance. Corretta, ma non memorabile. Poi non ho capito se ha risposto male alla fine, però le do il beneficio del dubbio del montaggio.”

La reazione dei giudici e la frase di sakina che ha acceso i social

Alla fine dell’esibizione, Sakina non ha ottenuto le quattro carte verdi necessarie per passare il turno, ricevendo l’ok soltanto da Achille Lauro e Paola Iezzi. È stata proprio lei, nel confronto successivo tra i giudici, a difenderla con convinzione, riuscendo a ottenere il consenso degli altri e a farla passare alle Last Call.

Quando la ragazza è rientrata in studio, Paola le ha consigliato di “scegliere bene il pezzo per la prossima prova”. La risposta di Sakina, tuttavia, ha spiazzato tutti:

“Sì, quando avrò tempo sicuramente.”

Una frase che ha indispettito i giudici. Achille Lauro ha reagito per primo:

“Risposta sbagliatissima. Bisognava dirle: ‘allora se è così, non venire qui’.”

Dello stesso parere Francesco Gabbani, mentre Jake La Furia si è rivolto a Paola Iezzi dicendole:

“Tanto te la accolli tu, io non me la prendo.”

Anche nel backstage, i compagni di avventura di Sakina hanno giudicato la frase fuori luogo e irrispettosa. E, va detto, è stata anche la nostra impressione a caldo.

la nostra domanda a x factor

Nel giro di poche ore, la clip della risposta è diventata virale, scatenando una vera e propria shitstorm social contro la concorrente oltre a diversi articoli. Tuttavia, prima di emettere sentenze, c’è una domanda che noi di All Music Italia ci sentiamo di fare, — e non è secondaria:

Sakina ha potuto scegliere personalmente la canzone da portare ai Bootcamp, oppure le è stata assegnata o consigliata dalla direzione musicale del programma?

Ricordiamo che in alcuni casi la direzione musicale di X Factor non permette ai ragazzi di scegliere le canzoni ma assegna loro i brani in base alla puntata o alle esigenze narrative.

E ancora: quanto tempo ha avuto Sakina per preparare il brano? Una domanda lecita, considerando che anche i giudici hanno unanimemente sottolineato come la scelta di Fallin’ sia stata “sbagliata” per il tipo di voce e di personalità della ragazza. Ancora più lecita se si considera la risposta “quasi stizzita” della ragazza.

Certo, sicuramente il tempo assegnato per la preparazione sarà stato lo stesso degli altri concorrenti, ma ogni brano ha un grado di difficoltà diverso e quello di Alicia Keys è tra i più complessi da interpretare.

Il chiarimento di Sakina su TikTok

Dopo giorni di polemiche, Sakina ha deciso di intervenire sui social per chiarire quanto accaduto, pubblicando un video su TikTok in cui spiega il suo punto di vista.

“Chiarimento sulla puntata dei Bootcamp. Non sono una diva. Oggi vorrei prendermi un momento per chiarire quanto è accaduto durante la mia esibizione ai Bootcamp di X Factor 2025. Ho notato che la mia risposta, quando ho detto ‘quando avrò il tempo sicuramente’, è stata interpretata come arrogante, ma no, non lo era, voglio assicurarvi che non era assolutamente il mio intento. In quel momento ero in una situazione molto particolare e la risposta purtroppo è stata data in modo spontaneo e veloce.

Ci tengo assolutamente a far capire che il mio obiettivo è sempre stato quello di essere autentica e rispettosa nei confronti altrui e ovviamente verso me stessa. Sono sempre aperta a migliorare e crescere e ovviamente vi ringrazio per il vostro supporto, grazie di cuore per la comprensione e per la vostra fiducia. Adesso continuerò a dare il meglio di me, sempre con sincerità e passione. Un abbraccio. Io sono una persona molto diretta e a volte purtroppo questo viene frainteso, però vi assicuro che non c’era alcuna arroganza perché non sono fatta così, quindi grazie.”

Un messaggio pacato e chiarificatore che ha raccolto commenti di supporto da parte degli utenti, ma che non fa riferimento al nodo centrale della vicenda: la scelta del brano.

Sakina non menziona infatti se Fallin’ sia stata una scelta personale o un’assegnazione della direzione musicale ma, vale la pena ricordarlo, i concorrenti dei talent show firmano contratti che spesso impediscono loro di poter parlare pubblicamente delle modalità interne di selezione o preparazione dei brani.

Un tema ricorrente nei talent: la libertà di scelta dei brani

Non sarebbe la prima volta che un concorrente si trova a interpretare un brano non scelto di propria iniziativa. In passato, più di un artista — non solo a X Factor ma anche ad altri talent — ha raccontato pubblicamente di aver ricevuto canzoni in assegnazione senza poter decidere autonomamente. Ricordiamo per esempio il caso, a The Voice of Italy, di un concorrente con il timbro identico a Nek criticato duramente dai coach per aver scelto una canzone del cantautore. Il ragazzo rivelò che il brano gli fu assegnato dalla produzione.

Un caso recente riguarda Mya De Angelis, protagonista di un’altra shitstorm dopo le Audition di questa edizione, che poi ha voluto chiarire la propria posizione (ne abbiamo parlato qui: leggi l’articolo).

Alla luce di tutto questo, resta valida la nostra domanda diretta alla produzione di X Factor:

Tutti i concorrenti scelgono autonomamente i brani da presentare nelle fasi di selezione? E quanto tempo hanno per prepararli?

Domande semplici, ma fondamentali per comprendere il contesto e giudicare in modo equo una persona che, al di là della televisione, resta un giovane talento alle prese con un percorso complesso.

Foto: ufficio stampa Sky