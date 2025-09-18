18 Settembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
18 Settembre 2025

X Factor 2025: la storia di Mayu Lucisano, la “Japoletana” che ha emozionato i giudici

La storia delle 19enne di origini giapponesi che con gentilezza ed eleganza conquista il palco.

X Factor di Anna Ida Cortese
Mayu Lucisano canta “Cheyenne” di Francesca Michielin alle audizioni di X Factor 2025; 19 anni, si commuove tra gli applausi del pubblico
Condividi su:

X Factor 2025, nelle audition di spunta una voce gentile e luminosa: Mayu Lucisano, 19 anni, che sceglie Cheyenne di Francesca Michielin per presentarsi.

Chi è mayu lucisano

Mayu vive a Lugano e si definisce “Japoletana”: mamma giapponese, papà napoletano. È nata e cresciuta in Giappone, nella provincia di Nagasaki, poi ha trascorso tre anni a Roma prima di spostarsi in Svizzera. Una biografia in movimento che si riflette nella sua sensibilità artistica: sobria, educata, con una cura del dettaglio che racconta discipline e mondi diversi che si incontrano.

La ragazza, prima dell’audizione nel programma, risulta seguita da un gran numero di artisti come Lorenzo Licitra, Sarah Toscano, Verdiana, Wrongonyou, Roy Paci, e produttori come grnd e Giordano Colombo.

mayu lucisano alle audition di X Factor 2025

Con Cheyenne di Francesca Michielin, Mayu punta su dinamiche morbide, timing preciso e un controllo vocale notevole nonostante l’emozione. I giudici colgono subito la qualità:

Paola Iezzi: Mi sei piaciuta tantissimo; a tratti mi hai ricordato Malika. Hai un controllo della voce abbastanza notevole, nonostante l’emozione di oggi.

Achille Lauro: L’immagine è molto forte, riconoscendo identità e presenza scenica.

Francesco Gabbani: Sei la dimostrazione che la gentilezza non apre le porte, ma sradica i portoni.

Un debutto pulito e convincente: Mayu non strilla, scolpisce; non assalta il brano, lo abita. E quella commozione finale racconta la cosa più importante: dietro alla tecnica c’è una storia, e la voglia di farla ascoltare.

Immagine reperita in rete, fonte non accertata. L’autore può contattare la redazione per attribuzione o richiesta di rimozione.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 1

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 2

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 3

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 4

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Fabrizio Moro – testo e significato In un mondo di stronzi 7

Fabrizio Moro: testo e significato del nuovo singolo "In un mondo di stronzi" tra rabbia e tristezza
Carmen Consoli annuncia Amuri luci, nuovo album in uscita il 3 ottobre 2025 8

Carmen Consoli annuncia “Amuri luci”, primo tassello del nuovo progetto tra tradizione siciliana e nuove contaminazioni
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Radio Date 19 settembre 2025 Giorgia Ernia senza_cri 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Fabrizio Moro, mew, Giorgia, Ernia e senza_cri

Cerca su A.M.I.