X Factor 2025, nelle audition di spunta una voce gentile e luminosa: Mayu Lucisano, 19 anni, che sceglie Cheyenne di Francesca Michielin per presentarsi.

Chi è mayu lucisano

Mayu vive a Lugano e si definisce “Japoletana”: mamma giapponese, papà napoletano. È nata e cresciuta in Giappone, nella provincia di Nagasaki, poi ha trascorso tre anni a Roma prima di spostarsi in Svizzera. Una biografia in movimento che si riflette nella sua sensibilità artistica: sobria, educata, con una cura del dettaglio che racconta discipline e mondi diversi che si incontrano.

La ragazza, prima dell’audizione nel programma, risulta seguita da un gran numero di artisti come Lorenzo Licitra, Sarah Toscano, Verdiana, Wrongonyou, Roy Paci, e produttori come grnd e Giordano Colombo.

mayu lucisano alle audition di X Factor 2025

Con Cheyenne di Francesca Michielin, Mayu punta su dinamiche morbide, timing preciso e un controllo vocale notevole nonostante l’emozione. I giudici colgono subito la qualità:

Paola Iezzi: Mi sei piaciuta tantissimo; a tratti mi hai ricordato Malika. Hai un controllo della voce abbastanza notevole, nonostante l’emozione di oggi.

Achille Lauro: L’immagine è molto forte, riconoscendo identità e presenza scenica.

Francesco Gabbani: Sei la dimostrazione che la gentilezza non apre le porte, ma sradica i portoni.

Un debutto pulito e convincente: Mayu non strilla, scolpisce; non assalta il brano, lo abita. E quella commozione finale racconta la cosa più importante: dietro alla tecnica c’è una storia, e la voglia di farla ascoltare.

Immagine reperita in rete, fonte non accertata. L’autore può contattare la redazione per attribuzione o richiesta di rimozione.