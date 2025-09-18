18 Settembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
18 Settembre 2025

X Factor 2025: Michelle Lufo stupisce con la sua versione house di “Al Telefono”. La sua storia.

La giovane cantautrice porta a X Factor il suo mondo musicale tra indie, house ed emozioni senza filtri.

X Factor di Anna Ida Cortese
Michelle Lufo sul palco di X Factor 2025, giovane cantautrice di Riccione tra indie ed elettronica
Condividi su:

X Factor 2025, Michelle Lufo porta sul palco una passione per la musica elettronica che nasce tra discoteche e casse dritte.

Con la sua voce ruvida e un brano prodotto insieme al suo team, conquista i giudici senza aver mai studiato canto, mostrando che a volte è l’emozione a fare davvero la differenza.

Chi è michelle lufo

All’anagrafe Michelle Lufo. Ha 23 anni, viene da Riccione, lavora come cameriera in un ristorante e vive immersa nell’universo delle discoteche e della cassa dritta.

La passione per la scrittura nasce a 15 anni, quando in cameretta inizia a comporre testi come esigenza personale, come terapia e sfogo. Da lì, le prime produzioni: nel 2021 arriva Tua, brano che racconta un amore adolescenziale e che nel videoclip coinvolge trenta ragazze come simbolo contro la violenza sulle donne. A seguire pubblica Sto bene, con sonorità indie e produzioni curate da Bongi.

Nel 2024 ha sperimentato anche con il progetto technobaby, pubblicando il singolo HIROSHI NAGAI, segno di una ricerca sonora in continua evoluzione tra atmosfere elettroniche e immaginari pop.

Michelle non ama le etichette: la sua musica varia con l’umore, ma ha sempre al centro le parole e la voglia di raccontarsi. Il sogno? Portare la sua voce oltre i confini locali e costruire un percorso che le permetta di vivere di musica.

Michelle lufo alle audition di X Factor 2025

Michelle Lufo arriva sul palco accompagnata da quello che chiama suo padre, anche se non lo è biologicamente: è l’uomo che si è messo con sua madre quando lei aveva pochi mesi e che le ha trasmesso la passione per la musica. Non a caso il suo sogno è arrivare un giorno a cantare allo stadio Maradona, nella città d’origine del padre.

Per questo motivo scrive musica elettronica: sul palco porta una sua produzione, una cover di Al Telefono di Cremonini, realizzata insieme al produttore, che mescola house e pop.

Conquista i giudici con il suo timbro particolare e l’attitudine.

Paola Iezzi le dice: Hai una bella voce, mi piace molto il tuo timbro e il tuo modo di interpretare un brano in italiano con una base house. È semplice ma molto efficace

Francesco Gabbani sottolinea: Anche se non hai mai studiato, quello che conta è quello che trasmetti dal punto di vista emotivo.

Jake La Furia e Achille Lauro concordano, e proprio Lauro aggiunge: Se penso al mercato discografico, manca questa cosa.

Sofia riceve così quattro sì pieni. Prima e dopo l’audizione, al telefono con la fidanzata, condivide tutta la sua emozione.

Immagine reperita in rete, fonte non accertata. L’autore può contattare la redazione per attribuzione o richiesta di rimozione.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 1

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 2

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 3

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 4

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Fabrizio Moro – testo e significato In un mondo di stronzi 7

Fabrizio Moro: testo e significato del nuovo singolo "In un mondo di stronzi" tra rabbia e tristezza
Carmen Consoli annuncia Amuri luci, nuovo album in uscita il 3 ottobre 2025 8

Carmen Consoli annuncia “Amuri luci”, primo tassello del nuovo progetto tra tradizione siciliana e nuove contaminazioni
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Radio Date 19 settembre 2025 Giorgia Ernia senza_cri 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Fabrizio Moro, mew, Giorgia, Ernia e senza_cri

Cerca su A.M.I.