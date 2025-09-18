X Factor 2025: Michelle Lufo stupisce con la sua versione house di “Al Telefono”. La sua storia.

X Factor 2025, Michelle Lufo porta sul palco una passione per la musica elettronica che nasce tra discoteche e casse dritte.

Con la sua voce ruvida e un brano prodotto insieme al suo team, conquista i giudici senza aver mai studiato canto, mostrando che a volte è l’emozione a fare davvero la differenza.

Chi è michelle lufo

All’anagrafe Michelle Lufo. Ha 23 anni, viene da Riccione, lavora come cameriera in un ristorante e vive immersa nell’universo delle discoteche e della cassa dritta.

La passione per la scrittura nasce a 15 anni, quando in cameretta inizia a comporre testi come esigenza personale, come terapia e sfogo. Da lì, le prime produzioni: nel 2021 arriva Tua, brano che racconta un amore adolescenziale e che nel videoclip coinvolge trenta ragazze come simbolo contro la violenza sulle donne. A seguire pubblica Sto bene, con sonorità indie e produzioni curate da Bongi.

Nel 2024 ha sperimentato anche con il progetto technobaby, pubblicando il singolo HIROSHI NAGAI, segno di una ricerca sonora in continua evoluzione tra atmosfere elettroniche e immaginari pop.

Michelle non ama le etichette: la sua musica varia con l’umore, ma ha sempre al centro le parole e la voglia di raccontarsi. Il sogno? Portare la sua voce oltre i confini locali e costruire un percorso che le permetta di vivere di musica.

Michelle lufo alle audition di X Factor 2025

Michelle Lufo arriva sul palco accompagnata da quello che chiama suo padre, anche se non lo è biologicamente: è l’uomo che si è messo con sua madre quando lei aveva pochi mesi e che le ha trasmesso la passione per la musica. Non a caso il suo sogno è arrivare un giorno a cantare allo stadio Maradona, nella città d’origine del padre.

Per questo motivo scrive musica elettronica: sul palco porta una sua produzione, una cover di Al Telefono di Cremonini, realizzata insieme al produttore, che mescola house e pop.

Conquista i giudici con il suo timbro particolare e l’attitudine.

Paola Iezzi le dice: Hai una bella voce, mi piace molto il tuo timbro e il tuo modo di interpretare un brano in italiano con una base house. È semplice ma molto efficace

Francesco Gabbani sottolinea: Anche se non hai mai studiato, quello che conta è quello che trasmetti dal punto di vista emotivo.

Jake La Furia e Achille Lauro concordano, e proprio Lauro aggiunge: Se penso al mercato discografico, manca questa cosa.

Sofia riceve così quattro sì pieni. Prima e dopo l’audizione, al telefono con la fidanzata, condivide tutta la sua emozione.

