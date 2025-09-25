X Factor 2025: Viscardi porta soul e R&B con “C’ammiscamm ancora”

X Factor 2025, tra le voci che hanno colpito alle audition anche per sound e attitudine nella terza puntata c’è Viscardi, 25enne di Scafati (SA)… scopriamo chi è e la sua storia musicale oltre all’inedito C’ammiscamm ancora .

Chi è Viscardi

All’anagrafe Vincenzo Viscardi, classe 2000, Viscardi si avvicina alla musica fin da bambino, trovandovi presto un rifugio. A 14 anni scopre la scrittura e la utilizza per esplorare sé stesso, la propria famiglia e la propria bisessualità. Un percorso che diventa parte integrante della sua identità artistica e lo spinge a raccontarsi con sincerità.

Per lui la musica è uno spazio sicuro, un luogo in cui poter essere se stesso senza filtri: “Con la musica mi sono sempre sentito nella mia casa, nello spazio dove posso essere me stesso”.

Nel 2021 pubblica il primo singolo Anche se, seguito da diversi brani che lo portano a definire uno stile personale fatto di contaminazioni soul, R&B e pop. Nel 2024 realizza l’EP My Lady, in collaborazione con Giada De Prisco, che contiene anche il brano portato a X Factor 2025.

Viscardi a X Factor 2025

Alle audition, Viscardi si presenta con C’ammiscamm ancora, una canzone che mescola la sua identità artistica con sonorità black e un linguaggio che attinge alla sua radice napoletana.

Questi i giudizi della giuria:

Jake La Furia: “Non so spiegarmi come i napoletani siano stati scelti per fare la musica black come gli americani”.

Paola Iezzi: “Senti il tempo in un modo speciale… bello il pezzo”.

Achille Lauro: “Impeccabile secondo me, concordo sul pezzo”.

Francesco Gabbani: “Sarà interessante sentirti a voce piena… bravo”.

Quattro sì che portano Viscardi dritto alla fase successiva, confermandolo come uno dei nomi da seguire in questa edizione del talent.

Viscardi – C’ammiscamm ancora, testo

oh yeah, oh

T’ magn’ cò l’uocchie

Saj già ij ch’ vuoggh’

Scinn’ buon’ accusì

Scinn’, dai nun t’ fermà no

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

oh

Baby ma a’ rov’ sì asciut’?

M’ sto senten’ mal’

Si sta

No chesta nunn’è p’ me

Fratè, sorè

E si che m’ faj

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

Che m’ faj

Ma tu comm faj

Che m’ faj

No non m’à saj ascità

paradì

Che m’ faj

Ma tu comm faj

Che m’ faj

Fu m’ saj ascità paradì

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora

C’ammiscamm ancora