25 Settembre 2025
di
All Music Italia
X Factor
Condividi su:
25 Settembre 2025

X Factor 2025: Viscardi porta soul e R&B con “C’ammiscamm ancora”

Il cantautore campano ha portato un brano intenso che unisce radici napoletane e sonorità black

X Factor di All Music Italia
Viscardi a X Factor 2025
Condividi su:

X Factor 2025, tra le voci che hanno colpito alle audition anche per sound e attitudine nella terza puntata c’è Viscardi, 25enne di Scafati (SA)… scopriamo chi è e la sua storia musicale oltre all’inedito C’ammiscamm ancora .

Chi è Viscardi

All’anagrafe Vincenzo Viscardi, classe 2000, Viscardi si avvicina alla musica fin da bambino, trovandovi presto un rifugio. A 14 anni scopre la scrittura e la utilizza per esplorare sé stesso, la propria famiglia e la propria bisessualità. Un percorso che diventa parte integrante della sua identità artistica e lo spinge a raccontarsi con sincerità.

Per lui la musica è uno spazio sicuro, un luogo in cui poter essere se stesso senza filtri: “Con la musica mi sono sempre sentito nella mia casa, nello spazio dove posso essere me stesso”.

Nel 2021 pubblica il primo singolo Anche se, seguito da diversi brani che lo portano a definire uno stile personale fatto di contaminazioni soul, R&B e pop. Nel 2024 realizza l’EP My Lady, in collaborazione con Giada De Prisco, che contiene anche il brano portato a X Factor 2025.

Viscardi a X Factor 2025

Alle audition, Viscardi si presenta con C’ammiscamm ancora, una canzone che mescola la sua identità artistica con sonorità black e un linguaggio che attinge alla sua radice napoletana.

Questi i giudizi della giuria:

Jake La Furia: “Non so spiegarmi come i napoletani siano stati scelti per fare la musica black come gli americani”.

Paola Iezzi: “Senti il tempo in un modo speciale… bello il pezzo”.

Achille Lauro: “Impeccabile secondo me, concordo sul pezzo”.

Francesco Gabbani: “Sarà interessante sentirti a voce piena… bravo”.

Quattro sì che portano Viscardi dritto alla fase successiva, confermandolo come uno dei nomi da seguire in questa edizione del talent.

Viscardi – C’ammiscamm ancora, testo

oh yeah, oh
T’ magn’ cò l’uocchie
Saj già ij ch’ vuoggh’
Scinn’ buon’ accusì
Scinn’, dai nun t’ fermà no

C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora

oh
Baby ma a’ rov’ sì asciut’?
M’ sto senten’ mal’
Si sta
No chesta nunn’è p’ me
Fratè, sorè
E si che m’ faj

C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora

Che m’ faj
Ma tu comm faj
Che m’ faj
No non m’à saj ascità
paradì
Che m’ faj
Ma tu comm faj
Che m’ faj
Fu m’ saj ascità paradì

C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora
C’ammiscamm ancora

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 1

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani 2

Warner Chappell: "la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di affermazioni false dagli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca 4

Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di diffamazione aggravata da Grignani e Massimo Luca
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 7

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 8

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 9

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 10

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario

Cerca su A.M.I.