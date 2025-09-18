X Factor 2025: Energia punk, ironia e un atteggiamento sopra le righe: i Copper Jitters mandano “su tutte le furie” Jake

A X Factor 2025 hanno fatto una sola apparizione ma sono già tra le band più chiacchierate delle audition… andiamo a scoprire chi sono i Copper Jitters ma anche il testo, significato e la traduzione del loro inedito, Take me out.

La band è nata da pochissimo e si è presentata alle audizioni del programma con un atteggiamento punk che ha finito per innervosire uno dei giudici.

View this post on Instagram A post shared by COPPER JITTERS (@copperjitters)

Chi sono i Copper Jitters

I Copper Jitters nascono da un incontro inaspettato: “Ci siamo conosciuti in una jam. Ho incontrato questi due alla Corte dei Miracoli mentre ci provavano con le nostre tipe jazziste. Poi, mentre litigavamo, abbiamo fatto amicizia e ci siamo trovati”, raccontano.

La formazione è composta da Genesio (batteria), Fabio (chitarra), Vittorio (basso) e Patti Red (voce). Nonostante suonino insieme solo da pochi mesi e abbiano fatto appena tre o quattro prove in sala, hanno deciso di tentare l’avventura a X Factor 2025.

Alla domanda su perché scrivano in inglese, il frontman risponde: “Scriviamo tutto noi ma solo in inglese. Mi piacerebbe scrivere in italiano ma vorrei farlo dando il rispetto che la lingua italiana merita. Non mi sento ancora maturo abbastanza per riuscirci”. Lauro si complimenta per questa risposta.

Copper Jitters a X Factor 2025

Prima di salire sul palco si presentano così: “Facciamo punkettone non troppo punkettone… non lo sappiamo cosa facciamo in realtà”. Un biglietto da visita che anticipa lo spirito dissacrante della band.

All’audizione portano l’inedito Take Me Out, convincendo la giuria con un suono compatto e un’attitudine che richiama il punk londinese.

Paola Iezzi : “Se si deve fare rock’n’roll così si va fatto. Bello, mi ha ricordato un po’ Celebrate, brano poi ripreso da Vasco Rossi per fare Gli spari sopra. Siete proprio forti”.

: “Se si deve fare rock’n’roll così si va fatto. Bello, mi ha ricordato un po’ Celebrate, brano poi ripreso da Vasco Rossi per fare Gli spari sopra. Siete proprio forti”. Achille Lauro : “Interessantissimo il tutto. Il suono compatto mi ricorda l’ondata punk londinese…”.

: “Interessantissimo il tutto. Il suono compatto mi ricorda l’ondata punk londinese…”. Jake La Furia: “Sono colpito dall’inedito che è fortissimo, internazionalismo, uno dei più forti che ho sentito qua. Avete un po’ un atteggiamento di merda nel rispondere… spero che lo cambierete perché se non ve ne frega un cazzo di stare qua non dovete venire qua”.

Il verdetto finale è quattro sì, ma con una riserva di Jake La Furia: “Devono cambiare atteggiamento perché io non sono mica loro fratello e con me cascano malissimo”.

Nel backstage i Copper Jitters si difendono: “Ovviamente siamo qui perché vogliamo fare X Factor… poi rispondiamo un po’ da personaggi”. Saranno scintille con Jake nei prossimi step?

Take Me Out: testo, significato e traduzione

TESTO

It’s gonna be alright

It’s time for

A high perception ?

I broke my mind

And took my eyes

Just to

Xxx

Xxx

And i was just asking for

Xxx

And in the other half of this place

Where all the clouds

Are made of fleads

And the trees

Are made of glass

Just take me out

Just take me out

Out

Where is the king

Was on the mountains

After the flue

There is no shine

Over the mountains

I start to scream

For all the child

Let them out?

Just take me out

Just take me out

Just take me out

Just take me out

Just take me out

(Il testo integrale non è stato ancora pubblicato ufficialmente)

TRADUZIONE