X Factor
X Factor 2025: chi è Alessandro Tomasi, il 16enne che con “Era già tutto previsto”, ottiene la standing ovation dei giudici

Il giovane cantante ha emozionato con un'interpretazione di Cocciante al pianoforte

Alessandro Tomasi a X Factor 2025
X Factor 2025, chi è Alessandro Tomasi, il 16enne che con un’intensa interpretazione di un brano di Riccardo Cocciante ha conquistato Achille Lauro e gli altri giudici nella terza puntata di Audition.

Chi è Alessandro Tomasi

Classe 2009, Alessandro Tomasi ha un rapporto con la musica che nasce da bambino. A due o tre anni il nonno gli regala chitarra e tastiera giocattolo che, col tempo, diventano strumenti veri. Da allora vive immerso nella musica: “A volte i miei non mi sopportano più… entrano in stanza le mie sorelle e mi sgridano”, racconta sorridendo.

Nel 2024 inizia ufficialmente il suo percorso discografico con due singoli prodotti da Diego Calvetti e distribuiti da Warner Music: In questa stanza e Solo sconosciuti. Due brani che mettono in luce la sua capacità di unire delicatezza e intensità, mostrando già una maturità sorprendente per la sua età.

Alessandro Tomasi a X Factor 2025

Sul palco delle audition sceglie di interpretare Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, accompagnandosi al pianoforte. Una performance che cresce dall’intimità iniziale fino a un climax di grande potenza espressiva.

La giuria si alza in piedi, tra applausi e commozione. Questi i commenti:

Achille Lauro: “Finalmente! Stupendo, giovanissimo, prova che i giovani sono la linfa vitale nostra. Il modo di vivere la canzone e cantarla mi ha stregato”.

Francesco Gabbani: “Hai 16 anni ed hai una consapevolezza delle dinamiche di quello che stai facendo, di accompagnarti con il pianoforte e partire da un’intimità fino a un climax ascendente con potenza impressionante”.

Jake La Furia: “Io sono impressionato da quello che hai fatto, sei un fenomeno, questo è indiscutibile. Lauro non vede l’ora di plasmare un giovane vecchio… a me piacerebbe ‘scocciantizzarti’ e ti vorrei sicuramente vedere qua”.

Paola Iezzi: “Sei stato perfetto… se devo farti un unico piccolo appunto, rispetto a quello che abbiamo sentito, è di scandire meglio le parole”.

Quattro sì unanimi per Alessandro Tomasi e la standing ovation della giuria e del pubblico.

